Fala odejść z wojska? "Nie ma powodów do niepokoju"

Onet informuje o “fali odejść z wojska”. Portal stefczyk.info sprawdził, czy tym razem napisali prawdę

Serwis sfefczyk.info postanowił sprawdzić, czy te doniesienia to prawda. Skontaktowali się z przedstawicielami Wojska Polskiego.

Trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć, że Wojsko Polskie nigdy nie miało lepiej niż ma teraz. Zarówno pod kątem sprzętu, zaopatrzenia, jak i w sprawie finansów. Do niedawna głównie likwidowano jednostki, wyprzedawano sprzęt, a nam liczono amunicję, którą możemy wystrzelić w czasie ćwiczeń. Dziś to już na szczęście przeszłość i naprawdę nie chcę oceniać polityków, mogę się wypowiadać jedynie o warunkach, w których realizujemy naszą służbę i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było one tak zorganizowane jak teraz – mówi w rozmowie oficer 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, który chce zachować anonimowość.