Ukraińscy pancerni wsiadają do Leopardów

W najbliższy poniedziałek, 6 lutego, rozpoczną się szkolenia ukraińskich załóg czołgów Leopard – powiadomił w niedzielę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Szkolenia będą się odbywać poza granicami naszego kraju - dodał.

„Już jutro, w poniedziałek, poza Ukrainą rozpoczną się szkolenia ukraińskich załóg na czołgach Leopard. Kontynuujemy rozmowy z naszymi partnerami, wkrótce oczekujemy wizyty ważnych gości, będziemy rozmawiać o częściach do Leopardów, remoncie, serwisie, itd.” – powiedział na konferencji prasowej Reznikow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak podaje Ukrinform, minister obrony wyraził również nadzieję, że 14 lutego, podczas spotkania grupy kontaktowej ds. wsparcia wojskowego dla Ukrainy w Brukseli, ogłoszona zostanie liczba czołgów, jakie zostaną przekazane Ukrainie oraz terminy ich dostarczenia.

Reznikow powtórzył również, że „Ukraina zawsze podkreśla w rozmowach z zachodnimi partnerami, iż nie będzie wykorzystywać zachodniego uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji”.

Szef resortu obrony ocenił również, że Rosja nie zastosuje wobec Ukrainy broni jądrowej.

„Takie ryzyko stale istnieje, ale ja za każdym razem zadaję sobie pytanie: gdyby oni chcieli ją zastosować, to w jakim celu? Niby jest to zrozumiałe – po to, by zmusić nas do padnięcia na kolana i wstrzymać zachodnią pomoc. Jednak za każdym razem, gdy Rosjanie robią coś wyjątkowo strasznego – jak Bucza, Irpień, Mariupol – Zachód zaczyna pomagać nam jeszcze bardziej, bo partnerzy rozumieją, że Rosjan trzeba zatrzymać” – oświadczył Reznikow.

PAP, sek