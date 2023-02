Morawiecki: decyzja w sprawie obniżki cen biletów

Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen biletów kolejowych zapadnie w tym tygodniu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Według niego, ceny zostaną ustalone na poziomie z ubiegłego roku.

Myślę, że w tym tygodniu ta decyzja zapadnie, to bardziej pytanie do ciał korporacyjnych, do zarządu i do rady nadzorczej PKP, ale generalnie, z tego, co mi wiadomo - a bardzo się tą sprawą interesuję - to w tym tygodniu te ceny ostateczne zostaną ustalone, powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, pytany kiedy zapadnie decyzja w sprawie cen biletów.

Mam nadzieję, że na poziomie takim, jak w zeszłym roku i ten cennik, taryfikator nowy zostanie wdrożony najpóźniej mam nadzieję do końca lutego, a może nawet uda się wcześniej, podkreślił.