Złoty obrywa po raz drugi

Początek czerwca nie sprzyja krajowej walucie. Druga sesja miesiąca rozpoczyna się od strat PLN, a złoty nie może znaleźć argumentów do wyprowadzenia kontrataku. Szwajcarzy wracają do deflacji. Mimo to kurs CHF/PLN rośnie, co tylko uwypukla wtorkową słabość krajowej waluty

Ryzyko nad PLN i GPW

O ile wczorajsze poranne straty złotego i warszawskiej giełdy zostały odrobione, o tyle dziś na wykresach wracamy do poziomów z poniedziałkowego osłabienia. Powodem jest rosnąca niepewność polityczna w naszym kraju. Wczoraj Premier Donald Tusk podczas wieczornego wystąpienia zapowiedział przeprowadzenie w czerwcu głosowania nad wotum zaufania dla rządu. Mimo niewielkiego prawdopodobieństwa rozpadu aktualnego układu, ta inicjatywa wprowadza ryzyko braku poparcia dla rządu w Sejmie. Jest to czynnik zwiększający niepewność. Będzie on ciążyć złotemu, dopóki nie zostanie w całości wyeliminowany. Sytuacji nie uspokaja także wezwanie lidera opozycji do utworzenia rządu technicznego. Rosnący chaos zauważają inwestorzy, którzy dziś odwracają się nie tylko od krajowej waluty. Kurs EUR/PLN do południa wzrósł do 4,28 PLN, kurs USD/PLN do 3,75 PLN, natomiast GBP/PLN do 5,07 PLN. W tym czasie traciła też giełda. Poranne spadki całkowicie wymazały zyski z wczorajszego popołudnia. O godzinie 14:00 indeks WIG20 świeci się na czerwono z wynikiem -1,22 proc.

Czynniki zewnętrzne nie pomogą

Niwelowanie poniedziałkowych strat złotego było wsparte osłabieniem dolara, z którym PLN jest ujemnie skorelowany. Dziś jednak nie mamy co liczyć na walutę zza oceanu, która we wtorek ewidentnie zyskuje. Jest to efekt najnowszej decyzji administracji USA o utrzymaniu dotychczasowych ceł na wybrane produkty sprowadzane z Chin do 31 sierpnia. Postanowienie wydłuża czas negocjacji, podczas których może dojść do porozumienia. Dodatkowo dowiadujemy się o planowanej rozmowie władców dwóch mocarstw jeszcze w tym tygodniu. Rynki odebrały to jako deeskalację napięcia. Na wykresach widać delikatny powrót zaufania do amerykańskich aktywów, w tym do dolara. Notowania głównej pary walutowej globu spadły z 1,145 USD do 1,38 USD. Zniżkom kursu EUR/USD towarzyszy spadek inflacji HICP w strefie euro z 2,2 proc. r/r do 1,9 proc. r/r. Był on głębszy od prognozowanego 2 proc. r/r. „Zielony” umacnia się dziś także do franka i funta.

Chwila oddechu w konflikcie taryfowym z pewnością przydałaby się także Państwu Środka, które dziś nie może pochwalić się finalnym odczytem Indeksu Caixin PMI dla przemysłu. Wskaźnik badający wybrany sektor gospodarczy, mimo zwyżkowych prognoz (50,6 pkt.), spadł do 48,3 pkt. wskazując na recesję (wynik poniżej 50 pkt.). Słabnąca kondycja chińskiego przemysłu to mocne obciążenie dla drugiej gospodarki świata.

Deflacja u Helwetów

Początek czerwca to istotne dane ze szwajcarskiej gospodarki. Zacznijmy od wczorajszego, wyższego od oczekiwań wzrostu PKB o 2 proc. r/r i o 0,5 proc. k/k, mimo sprzedaży (1,3 proc. r/r) niższej od prognoz (2,1 proc.). Spadek tempa sprzedaży z pewnością wpłynął na wynik inflacji konsumenckiej, która spadła poniżej zera. Okazuje się, że dziś ceny w Szwajcarii są statystycznie o 0,1 proc. niższe niż rok temu. Wynik, mimo że zgodny z konsensusem, wpłynął na osłabienie franka. Powodem jest możliwość powrotu Helwetów do ujemnych poziomów kosztu pieniądza. Aktualna wysokość stóp procentowych to 0,25 proc.. Szwajcarska waluta traci dziś do dolara, euro i funta. Wyjątkiem jest wykres CHF/PLN, który z powodu słabej kondycji złotego wzrósł od rana z 4,55 PLN do 4,57 PLN.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

