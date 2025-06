Decyzja EBC. Czy to już nadmierne luzowanie?

Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami obniżył dziś stopę depozytową o 25 punktów bazowych do poziomu 2,00 proc. To już ósma obniżka w trwającym od czerwca 2024 roku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Decyzja została podjęta w kontekście dalszego spadku presji inflacyjnej. Inflacja HICP w maju wyniosła 1,9 proc., a inflacja bazowa 2,3 proc.. Dodatkowym sygnałem dezinflacyjnym były dzisiejsze dane o inflacji producenckiej (PPI), która spadła do 0,7 proc. rok do roku. Szczególnie silne obniżki cen dotyczyły kategorii energii, co sprzyja łagodzeniu kosztów w gospodarce strefy euro.

Analitycy Portu: Kolejne decyzje EBC nie będą już tak przewidywalne

„Kolejne decyzje EBC nie będą już jednak tak przewidywalne jak dotąd. Już teraz widać rosnące zróżnicowanie stanowisk wewnątrz Rady Prezesów. Część członków wskazuje na możliwość kontynuowania luzowania, zwracając uwagę na wciąż ograniczoną dynamikę wzrostu gospodarczego oraz niepewność związaną z napięciami handlowymi, zwłaszcza w relacjach z USA. Z drugiej strony coraz głośniej wybrzmiewają głosy ostrzegające przed ryzykiem nadmiernego luzowania w warunkach rosnących wydatków fiskalnych, poprawy wskaźników wyprzedzających oraz oznak ożywienia w sektorze przemysłowym– skomentowali decyzję analitycy platformy inwestycyjnej Portu

Kluczowe znaczenie będzie miał przekaz prezes Christine Lagarde na konferencji prasowej. Jej ton oraz sugestie dotyczące przyszłej ścieżki stóp procentowych mogą przesądzić o tym, czy dzisiejsza decyzja zostanie odebrana jako kontynuacja cyklu, czy raczej jako sygnał zbliżania się do jego końca – oceniają analitycy Portu.

