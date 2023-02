Jest porozumienie, górnicy wywalczyli solidne podwyżki

Nie będzie strajku. Górnicy JSW porozumieli się z zarządem przedsiębiorstwa i wywalczyli solidne podwyżki.

W raporcie bieżącym spółki opublikowano informacje, że wynagrodzenia górników wzrosną.

Jak podaje portal Interia.pl, związkowcy JSW wywalczyli wzrost funduszu płac o 15,4 proc. Jastrzębska Spółka Węglowa na podwyżki w 2023 r. przeznaczy ok. 580 mln zł.

Tym samym kończy się spór zbiorowy między załogą i zarządem, a strajk górników zaplanowany na 10 lutego przed Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie się nie odbędzie.

Początkowo związkowcy żądali 25 proc. podwyżki płac. Kwotę argumentowali osiągniętym wynikiem finansowym JSW za 2022 i prognozami zysku na rok 2023.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i tak liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie. To pomogło w uzyskaniu w miarę dobrego porozumienia. Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace. Pozostał nam jeszcze do załatwienia temat ekwiwalentu za deputat węglowy. Ta sprawa zostanie przez nas załatwiona w najbliższych dniach” — poinformowali w środę związkowcy z JSW.