W Volkswagenie pożegnali podwyżki i premie

Po długich negocjacjach niemiecki związek zawodowy IG Metall i zarząd koncernu Volkswagen (VW) osiągnęły w piątek porozumienie. Umowa zakłada m.in. utrzymanie wszystkich zakładów i gwarancję zatrudnienia do 2030 r. - podała agencja dpa. Jednocześnie VW planuje likwidację ponad 35 tys. miejsc pracy.

Portal tagesschau poinformował, że w zamian za utrzymanie miejsc pracy zatrudnieni w VW mają zrezygnować z podwyżek płac w nadchodzących latach oraz zgodzić się na obniżenie premii.

Według Volkswagena redukcja zatrudnienia o ponad 35 tys. miejsc do 2030 r. zostanie przeprowadzona w sposób odpowiedzialny społecznie.

„W negocjacjach mieliśmy trzy priorytety: zmniejszenie nadwyżki mocy produkcyjnych w niemieckich zakładach, obniżenie kosztów pracy i obniżenie kosztów rozwoju do konkurencyjnego poziomu” - powiedział szef marki Volkswagen Thomas Schaefer. „Osiągnęliśmy realne rozwiązania dla wszystkich trzech kwestii” - podkreślił.

Cytowana przez portal tagesschau przewodnicząca rady zakładowej VW Daniela Cavallo powiedziała, że w najtrudniejszych warunkach ekonomicznych osiągnięto „solidne rozwiązanie„.

„Chociaż istnieją ustępstwa w ramach układu zbiorowego, które wykraczają poza miesięczny dochód, to równoważy je zachowanie wszystkich miejsc pracy osiągnięte dzięki solidarności; nowe bezpieczeństwo zatrudnienia do końca 2030 r. i - co nie mniej ważne - pewność dla zarządu, że zmiany w Volkswagenie wbrew woli pracowników są skazane na niepowodzenie” - podkreśliła Cavallo.