Soboń: Nie będzie zmian w Polskim Ładzie

Minister Soboń wyjaśniał w czwartek, co czeka Polaków przy rozliczeniach rocznych i czego mogą się spodziewać. Ale jak zapowiedział, dalszych zmian w Polskim Ładzie nie przewiduje

Ocenił też ryczałt jako docelowo i najkorzystniejszy według zmian zasad „Polskiego Ładu” sposób opodatkowania działalności nie bazujących na dużych i skomplikowanych kosztach.

Co do ryczałtu to stał się niezwykle atrakcyjną i popularną formą rozliczania się podatników ze swoimi oczywiście wadami i zaletami jak każda z tych form opodatkowania. Prostota i ryczałtowy sposób poboru czyli prosty sposób poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne więc to najważniejsze plusy - ocenił minister Soboń. - Natomiast, jeżeli któryś podatnik, który wybrał ryczałt, nie znając można powiedzieć jeszcze wszystkich elementów systemu po zmianach bo bo zmiany były precyzowane w trakcie roku podatkowego, ma już obraz całego roku podatkowego 2022 nadal ma wybór, ponieważ wprowadziliśmy możliwość przejścia oczywiście na zasady ogólne (skalę podatkową - red.) więc tutaj ma nadal wybór i może wybrać to co jest w danej sytuacji dla niego najlepsze finansowo - dodał.