Soboń: Polityka fiskalna bardziej ostrożna, ale podatki niższe i prostsze

Polityka fiskalna będzie musiała być znacznie bardziej ostrożna - powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie - ale inwestycje są tym, co pomoże polskiej gospodarce wyjść naszej gospodarce z obecnej trudnej sytuacji szybciej - dodał

W swoim wystąpieniu podkreślał duży wysiłek rządu, by w sposób elastyczny dostosować regulacje do potrzeby pozostawienia jak największego kapitału, by Polakom udało się jak najbezpieczniej przejść przez obecne gospodarcze turbulencje.

Podatki (PIT) będą bardziej stabilne i zrozumiałe - zapowiedział minister Soboń. - Polska gospodarka jest odporna i dość szybko potrafi wyjść z warunków szoku - zauważył. - Inwestycje będą tym, co pomoże wyjść z tego szoku jeszcze szybciej - zapowiedział.

Odniósł się do samych wyzwań. Jak zaznaczył, rząd bardzo wspiera innowacyjne firmy.