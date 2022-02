Polski Ład programistów nie złości

Rozwiązania Polskiego Ładu dotknęły wielu, a rząd w pośpiechu łata dziury w swoim sztandarowym programie. Jednak pracownicy sektora IT w spokoju przyjęli nowe rozwiązania. Nie straszna im nawet podwyżka składki zdrowotnej, bo w większości będą mogli przejść na obniżony dla nich ryczałt. O ile prowadzą działalność gospodarczą, a samozatrudnienie wśród specjalistów od IT to chleb powszedni

Prawnicy, doradcy podatkowi i księgowi nie mają wątpliwości, że są w grupie, która na Polskim Ładzie skorzystała.

Od paru miesięcy pracy nam nie brakuje. Nie sposób zliczyć telefonów, maili, zapytań od tych, których zmiany w Polskim Ładzie dotknęły najbardziej – czyli tych, którzy korzystają z pozaetatowych sposobów zatrudnienia – mówi Marek Czyżewski, CEO serwisu Pravna.pl, który przez internet świadczy usługi prawne dla biznesu.

Kluczową zmianą jest to, że prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie opłaca już składki zdrowotnej w sposób zryczałtowany, a od całości swojego przychodu. Tak jak i pozostali nie mogą też składki odpisać od podatku.

Według Polskiego Instytutu Ekonomiczne, think-thanku powiązanego z Ministerstwem Finansów, w takiej sytuacji postawiono nawet 180 tys. pracujących, w tym ok. 26 tys. programistów lub innych pracowników sektora IT. Jak pokazują jednak pierwsze wyliczenia, akurat sektor nowoczesnych technologii dość spokojnie podchodzi do zmian podatkowych w Polskim Ładzie.

Rząd Mateusza Morawieckiego często nawiązywał do tego, że chciałby zmobilizować firmy do bardziej innowacyjnych i kreatywnych działań, aby przestawić polską gospodarkę na tory większej konkurencyjności. Nie da się ukryć, że często były to tylko słowa, jak te o milionie aut elektrycznych. Jednak niektóre działania – choć zapewne też nie zawsze doskonałe – na pewno nie pogarszały sytuacji ludzi kreatywnych. System podatkowy był im przyjazny i pozwalał na rozliczanie się w sposób uprzywilejowany. Mówimy choćby o uldze IP Box czy o uldze badawczo-rozwojowej (B+R) – zaznacza Czyżewski, którego firma przygotowała już setki wniosków o przyznanie ulgi IP BOX dla swoich klientów.

Ryczałt coraz niższy

Polski Ład informatykom uchylił kolejne drzwi. Programiści mogą płacić podatki wynikające z umowy o pracę, wykorzystując skalę podatkową, podatek liniowy czy ryczałt. To właśnie ten ostatni sposób został zmieniony zapisanymi Polskiego Ładu i przyniósł programistom kolejne ciekawe rozwiązanie. Ryczałt po zmianach wynosi zaledwie 12% i jest to obniżka o 3% względem lat poprzednich.

Jak wygląda to w praktyce? Programista zarabiający 15 tys. złotych miesięcznie na etacie „na rękę” weźmie 115 tys. zł rocznie. Ta sama osoba rozliczająca się podatkiem liniowym (19%) zarobi ok. 130 tys. zł, a „ryczałtowiec” zainkasuje ok. 10 tys. więcej. IP Box z dodatkową ulgą B+R

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania ulgi IP Box. Może z niej skorzystać każdy, kto prowadzi działalności innowacyjną. Dzięki temu zapłaci podatek, który wynosi zaledwie 5%. Jednym z ustawowym wyznacznikiem „innowacyjności” jest konieczność wylegitymowania się kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Na tzw. kwalifikowane IP mogą składać się np. patenty czy autorskie prawa do nowych rozwiązań informatycznych.

Z naszych obliczeń wynika, że wybór podatku liniowego z ulgą IP Box umożliwia wygenerowanie większych oszczędności niż ryczałt - nawet po obniżeniu jego stawki do 12%. Warto wspomnieć, że na ryczałcie nie ma możliwości odliczenia kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, że nie można obniżyć podatku dochodowego o takie firmowe koszty, jak wynajem powierzchni biurowych, paliwo czy sprzęt do pracy, np. laptop lub telefon. Taką możliwość mają programiści na liniówce, co przemawia za wyborem właśnie tej formy opodatkowania – zwraca uwagę założyciel Pravna.pl.

Kolejną istotną zmianą podatkową, która może wpływać na sposób rozliczeń w sektorze IT, jest to, że od 2022 roku można łączyć ulgę IP Box z ulgą B+R. Dzięki temu, korzystając z dodatkowej ulgi, pracownik IT może odliczyć kwalifikowane koszty od kosztów uzyskania przychodu i podstawy opodatkowania.

Jednak nie wszyscy z pracowników sektora IT mogą skorzystać z Ulgi IP Box. Menedżerowie wyższego szczebla, osoby, które już w niewielkim stopniu zajmują się programowaniem, a bardziej nadzorują prace innych, nie mogą liczyć na pozytywną opinię ze „skarbówki”. Wydaje się, że to akurat oni będą największymi beneficjentami nowej ryczałtowej stawki, a programiści – na co dzień piszący kod – skorzystają bardziej na IP BOX – kończy Czyżewski.

Mat.Pras./KG