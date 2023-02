Wyjątkowy banknot i moneta z okazji ur. Mikołaja Kopernika

Narodowy Bank Polski poinformował, że od dzisiaj będą dostępne w sprzedaży monety i banknoty kolekcjonerskie „Mikołaj Kopernik”.

Moneta o nominale 50 zł jest wykonana ze srebra, ma średnicę 45 milimetrów, masę 62,2 grama, gładki brzeg oraz wysoki relief. Moneta zawiera dodatkowy element – wklejkę bursztynową. Zostanie wyemitowana w nakładzie do 7000 sztuk i będzie dostępna w cenie 950 zł.

Rewers monety przedstawia fragment pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz stylizowany wizerunek promieni słonecznych. Na awersie poza stałymi elementami, takimi jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz oznaczenie roku emisji, został umieszczony wizerunek Układu Słonecznego z dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”.

-Mamy nowy, polski banknot przygotowany przez NBP. Pierwszy raz w historii tak pięky i nowoczesny, a jednocześnie niemożliwy do podrobienia - zupełnie niesamowity na skalę światową. Ale jest też piękna moneta poświęcona Kopernikowi z dużym bursztynem - podkreśla Adam Glapiński, prezes NBP.

Przypomnijmy, banknot kolekcjonerski „Mikołaj Kopernik” o nominale 20 zł został wyprodukowany na podłożu polimerowym (to drugi polimerowy banknot kolekcjonerski NBP). Banknot o wymiarach 150 x 77 mm został wyemitowany w nakładzie do 100 000 sztuk. Będzie można go nabyć w cenie 160 zł. Na banknocie znajdują się elementy odnoszące się do życia i dzieła Mikołaja Kopernika. Na stronie przedniej widnieje wizerunek astronoma, tzw. portret toruński. Na stronie odwrotnej są przedstawione monety z czasów Kopernika, natomiast w tle znajduje się wizerunek Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Banknot ma najbardziej zaawansowane na świecie zabezpieczenie. To umieszczone w lewym dolnym rogu zabezpieczenie optyczne z efektem ruchu i głębi oraz obrazem 3D, przedstawiające układ heliocentryczny.

Moneta kolekcjonerska i banknot kolekcjonerski zostały wyemitowane z okazji przypadającej w 2023 r. 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Ten wielki Polak był wybitnym astronomem, twórcą teorii heliocentrycznej, lekarzem, ekonomistą – autorem jednej z wersji prawa rządzącego obiegiem pieniądza (gorszy pieniądz zawsze wypiera lepszy), wiernym poddanym polskich królów - obrońcą Olsztyna przed Krzyżakami. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r. w rodzinie bogatego kupca Mikołaja Kopernika i Barbary z domu Watzenrode. Jego ojciec pochodził ze Śląska, a matka z patrycjuszowskiej rodziny toruńskiej. Przyszły astronom uczył się najpierw w Toruniu, potem zapewne w Chełmnie. W latach 1491–1503 studiował w Krakowie, Bolonii i Padwie. Studia zakończył uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego w Ferrarze w 1503 r. W tym samym roku Kopernik powrócił do Polski i osiadł na Warmii, gdzie jego wuj i mecenas Łukasz Watzenrode był biskupem. Już wcześniej, w 1495 r. astronom został kanonikiem warmińskim. W latach 1503–1510 mieszkał przy wuju w Lidzbarku Warmińskim, a od 1510 r. w zasadzie stale przebywał we Fromborku, jedynie w latach 1519–1521 w Olsztynie.

Najważniejszym dziełem Kopernika jest praca „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”). Przypuszcza się, że Kopernik zaczął ją pisać w 1514 r., a skończył około 1530 r. Długo zwlekał z jej wydaniem – wyszła drukiem w 1543 r. dzięki staraniom niemieckiego uczonego Jerzego Joachima Retyka. Nie jest pewne, czy autor zobaczył swoje dzieło przed śmiercią w maju 1543 r.

-W Polsce przyjęło się widzieć Kopernika jako wybitnego astronoma, który spopularyzował stwierdzenie, że to ziemia obraca się wokół słońca. Chcemy żeby każdy student i uczeń szkoły podstawowej wiedział, że Kopernik był wybitnym ekonomistą - dodaje szef NBP.

Monetę kolekcjonerską i banknot kolekcjonerski „Mikołaj Kopernik” można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner. Banknot i monetę będzie można obejrzeć podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbędzie się w Toruniu w dniach 19-21 lutego 2023 roku. Kongres jest kulminacyjnym momentem obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

