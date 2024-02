Oto nowe banknoty z królem Karolem III

Nowe brytyjskie banknoty z portretem króla Karola III wejdą do obiegu 5 czerwca - poinformował w środę Bank Anglii. Będą one używane równolegle z tymi, które przedstawiają podobiznę zmarłej w 2022 roku królowej Elżbiety II.

Nowe wzory banknotów we wszystkich czterech nominałach - 5, 10, 20 i 50 funtów - zostały zaprezentowane w grudniu 2022 roku. Wizerunek monarchy na awersie oraz w przezroczystym okienku zabezpieczającym jest jedyną zmianą w stosunku do używanych obecnie banknotów, co oznacza, że na odwrotnej stronie pozostaną portrety odpowiednio Winstona Churchilla, Jane Austin, Williama Turnera i Alana Turinga.

W wydanym oświadczeniu Bank Anglii poinformował, że nowe serie banknotów będą drukowane jedynie w takich ilościach, aby zastąpić te wycofywane z obiegu wskutek ich zużycia lub w razie zwiększonego zapotrzebowania. Takie stopniowe wprowadzanie ich do obiegu ma zminimalizować wpływ zmiany na środowisko naturalne oraz ograniczyć koszty i jest to zgodne z wytycznymi dworu królewskiego.

Bank Anglii przekazał również, że latem zostanie zorganizowana aukcja nowych banknotów o niskich numerach seryjnych, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Karol III jest dopiero drugim brytyjskim monarchą, którego portret znajdzie się na banknotach banku Anglii.

W grudniu 2022 roku do normalnego obiegu weszła pierwsza moneta z wizerunkiem Karola III - o nominale 50 pensów, a stopniowo będą się pojawiać kolejne. Podobnie jak w przypadku banknotów, także monety z portretami Elżbiety II i Karola III będą przez wiele lat używane równolegle.

pap, jb