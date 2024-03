Banknot kolekcjonerski NBP wyróżniony

„Mikołaj Kopernik Najlepszym Banknotem Okolicznościowym w konkursie „The Regional Banknote and ID Document of the Year Awards”. Wyróżnienie przyznano podczas konferencji High Security Printing w Sofii za projekt uwzględniający dziedzictwo kulturowe kraju emitującego, zaawansowanie techniczne i zabezpieczenia banknotu.

Banknot „Mikołaj Kopernik” o nominale 20 zł został wprowadzony do obiegu 9 lutego 2023 r. z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika* – wybitnego astronoma, lekarza i ekonomisty. Został wyprodukowany na podłożu polimerowym.

Banknot z najnowocześniejszym zabezpieczeniem

Na banknocie znajdują się elementy odnoszące się do życia i dzieła Mikołaja Kopernika. Na stronie przedniej widnieje wizerunek astronoma, tzw. portret toruński. Na stronie odwrotnej są przedstawione monety z czasów Kopernika, natomiast w tle znajduje się wizerunek Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Na banknocie znajduje się jedno z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie: to umieszczone w lewym dolnym rogu zabezpieczenie optyczne z efektem ruchu i głębi oraz obrazem 3D, przedstawiające układ heliocentryczny.

Kolejna taka nagroda dla NBP

To już kolejna nagroda dla banknotu kolekcjonerskiego NBP. W 2021 r. banknot z Lechem Kaczyńskim uznany został za najlepszy banknot kolekcjonerski roku przez Reconnaissance International podczas uroczystej gali High Security Printing EMEA w Tallinie.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. Sek

