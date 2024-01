Banknot, ale z czystego złota

Narodowy Bank Polski wyemitował złotą monetę kolekcjonerską z serii „Polskie banknoty obiegowe” – „Banknot o nominale 20 zł”. Dla kolekcjonerów to niezwykły koncept – to odwzorowanie współczesnego banknotu obiegowego z serii „Władcy polscy”, ale w postaci 31,1 gram czystego złota. Powstanie tylko 1500 sztuk tego numizmatycznego cacka.

Moneta - odwzorowanie banknotu obiegowego o nominale 20 zł z serii „Władcy polscy”jest wykonana ze złota o próbie 999,9, ma kształt prostokąta o wymiarach 50,00 x 25,00 mm i masę 31,10 grama.

Na rewersie w ozdobnym medalionie widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego / autor: materiały prasowe NBP

Na rewersie, w środkowej części, w ozdobnym medalionie widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. W tle napisów widać zarys romańskiego portalu. Z prawej strony portretu został umieszczony owal z fragmentami korony, a pod nim stylizowany dąb.

Na awersie został odwzorowany wizerunek srebrnego denara – monety z okresu panowania Bolesława I Chrobrego / autor: materiały prasowe NBP

Na awersie, w środkowej części, został odwzorowany wizerunek srebrnego denara – monety z okresu panowania Bolesława I Chrobrego. Z lewej strony denara znajduje się wizerunek rotundy, powyżej widać owal z fragmentami korony. Z prawej strony został zaprezentowany wizerunek lwa wspiętego na wici roślinnej, a obok wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie roku emisji monety i próby złota (Au 999,9).

Nakład emisyjny monety „Banknot o nominale 20 zł” wynosi do 1500 sztuk, a cena sprzedaży – 10 500 zł.

Projekt legendarnego grafika

Banknoty obiegowe z serii „Władcy polscy” zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 1995 r., kiedy nastąpiła denominacja złotego (stare złote wymieniono na nowe w stosunku 10 000 do 1). W portfelach Polaków pojawiły się wówczas banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł. W 2017 r. dołączył do nich banknot o nominale 500 zł.

Serię banknotów z wizerunkami władców Polski zaprojektował Andrzej Heidrich (1928–2019). Ten wybitny artysta-grafik rozpoczął współpracę z Narodowym Bankiem Polskim w 1960 r. Został wówczas zaproszony do zamkniętego konkursu na nowy banknot o nominale 1000 zł. Jego projekt oraz dwa inne zostały wyróżnione.

Przez lata na zlecenie NBP Andrzej Heidrich wykonał dziesiątki szkiców i projektów banknotów, jednak dopiero w 1975 r. został wprowadzony do obiegu pierwszy banknot jego autorstwa – 500 zł z Tadeuszem Kościuszką. Andrzej Heidrich zaprojektował dwie serie banknotów obiegowych: „Wielcy Polacy” (projekty z lat 1974–1993, w obiegu w latach 1975–1996) oraz „Władcy polscy” (projekty z 1994 r., w obiegu od 1995 r. do dzisiaj). Jest też autorem projektów trzech banknotów kolekcjonerskich NBP.

Oprac. Sek na postawie materiałów NBP

