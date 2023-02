Rosja fortyfikuje Krym! Co instaluje na okupowanym terenie?

W Sewastopolu pojawiły się ciężarówki przewożące betonowe bunkry, materiał wideo o nich pojawił się w sieciach internetowych, informuje ukraiński portal MIL.IN.UA.

„Kilkakrotnie natknąłem się na ulicy na ciężarówki przewożące takie bunkry. Nie wiem, gdzie zostaną zainstalowane, ale wyglądają na nieco kruche w porównaniu do bunkrów z ostatniej wojny światowej (w pobliżu mojego domu jest jeden stary bunkier)” – napisał jeden ze świadków.

Umocnienia te mogłyby posłużyć do wzmocnienia rosyjskiej obrony na czasowo okupowanym Krymie. Alternatywnie można by je wysłać do wyposażenia pozycji na innych terytoriach okupowanych, pisze portal.