Prezydent: rozpoczynamy ofensywę dyplomatyczną

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeszcze przed wizytą w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO, premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji oraz prezydentami Litwy i Słowacji

Prezydent przedstawił w poniedziałek swoje plany dyplomatyczne na najbliższy tydzień, jeszcze przed wizytą prezydenta USA w Polsce, zaplanowaną na 20-22 lutego. Stwierdził, że czas przed wizytą Bidena to bardzo dobry moment, by „podjąć swoistą ofensywę dyplomatyczną”.

Niezależnie od przyjazdu prezydenta Bidena, zaprojektowaliśmy cały szereg działań (…) i rzeczywiście ruszamy z tą ofensywą dyplomatyczną dosłownie w najbliższych dniach - powiedział Duda.

Zapowiedział, że we wtorek będzie formie wideokonferencji będzie rozmawiał z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, w czwartek w Brukseli spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a następnie uda się do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z królem Karolem III i premierem Rishim Sunakiem.

Następnie udam się do Monachium, gdzie odbędzie się spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholz i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także z nowo wybranym prezydentem Czech (Petrem Pavlem - PAP) oraz premierem Norwegii (Jonasem Gahrem Stoerem - PAP) - poinformował prezydent.

Zapowiedział, że kluczowym tematem spotkania z sekretarzem generalnym NATO będą kwestie związane z zaplanowanym na lipiec szczytem Sojuszu w Wilnie, a także ze spotkaniem liderów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, które odbędzie się w Warszawie w czasie wizyty prezydenta Bidena.

Prezydenta przypomniał, że obecnie funkcję gospodarza B9 pełni Słowacja, a Litwa będzie gospodarzem nadchodzącego szczytu NATO - stąd też, jak mówił, zaplanowana na wtorek rozmowa z przywódcami tych państw.

PAP/KG