Polska i Litwa wspólnie dla bezpieczeństwa i obronności

Z prezydentem Litwy rozmawialiśmy m.in. o bardzo ważnych dla bezpieczeństwa i obronności inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych pomiędzy naszymi krajami - powiedział prezydent Polski Andrzej Duda po rozmowie z przebywającym z wizytą w Polsce Gitanasem Nausedą.

Litewski prezydent składa dwudniową oficjalną wizytę w Polsce. Na wspólnej konferencji prasowej z litewskim prezydentem Duda pogratulował Nausedzie - który w połowie lipca został zaprzysiężony na drugą kadencję - „wspaniałego zwycięstwa wyborczego na Litwie i niezwykłego poparcia, jakie otrzymał od obywateli”.

Litewski prezydent składa dwudniową oficjalną wizytę w Polsce / autor: PAP

Duda poinformował, że z Nausedą rozmawiali o inwestycjach infrastrukturalnych, które są realizowane pomiędzy naszymi krajami, bardzo ważnych - jak wskazywał - dla bezpieczeństwa i obronności.

Kiedy mówimy o Via Carpatii czy Via Baltice, czy Rail Baltice, to mówimy również o kwestiach związanych z bieżącym podróżowaniem zarówno drogami, jak i liniami kolejowymi, o przewozie towarów, ale również o kwestiach związanych ze strategicznymi zadaniami militarnymi, o przemieszczaniu wojsk, jeżeli to będzie potrzebne - zaznaczył polski prezydent.