"Spodziewam się zakończenia rosyjskiej agresji". Prezydent zwołuje RBN

Prezydent Andrzej Duda przekazał, że zwołał na przyszły poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, posiedzenie RBN odbędzie się po tym, gdy będą już znane rezultatu spotkań w Kijowie, gdzie udaje się specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg.

Spotkanie z wysłannikiem Trumpa

Po wtorkowym spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keithem Kelloggiem prezydent powiedział, że rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie.

Zwołanie RBN

Dlatego - jak poinformował - zdecydował o zwołaniu na przyszły poniedziałek posiedzenia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, „kiedy będziemy również znali już rezultaty spotkań w Kijowie, do których dojdzie w najbliższych dniach„. Po wizycie w Polsce gen. Kellogg uda się na Ukrainę.

Prezydent wyraził nadzieję, że rozmowy „będą się toczyły w takim kierunku, który sprzyja budowaniu bezpieczeństwa przede wszystkim w naszej części Europy”. „Jesteśmy oczywiście gotowi w tym partycypować” - dodał.

Partycypujemy na co dzień naszą postawą z jednej strony wspierania Ukrainy, którą cały czas realizujemy, nie tylko przesyłając na Ukrainę pomoc militarną, co czyniliśmy przez długi czas z ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem i co czynimy nadal. Ale przede wszystkim także i bez przerwy udostępniając nasze możliwości transportowe i tranzytowe do tego, by Ukraina to wsparcie otrzymywała i wierzę w to, że to także przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy - powiedział Duda.

Zaznaczył, że chciałby, aby na posiedzeniu RBN obecni byli przedstawiciele sceny politycznej, by te kwestie „spokojnie omówić”. Po RBN i rozmowach z przedstawicielami USA będzie można, jak ocenił Duda, „zdecydować co do kolejnych kroków, które my jako państwo będziemy podejmowali”.

Zdecydowane ruchy USA ws. wojny na Ukrainie

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że Stany Zjednoczone bardzo mocno weszły do gry ws. zakończenia wojny na Ukrainie. Spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania walk, a mam nadzieję do zakończenia wojny na Ukrainie - dodał.

Ja przedstawiałem generałowi to, jak my postrzegamy sytuację na Ukrainie, (…) jak wygląda kwestia kolejnych incydentów prowokowanych przez Rosję, także na naszym niebie.(…) Mówiłem generałowi, jak odbieramy zachowania rosyjskie, wystąpienia rosyjskich przedstawicieli” - relacjonował spotkanie Duda.

Przypomniał, że w piątek spotkał się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

Mam pełny przegląd sytuacji, jeżeli chodzi o obecne działania podejmowane przez Stany Zjednoczone. (…) W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie. Znam prezydenta Donalda Trumpa. Wiem, że jest człowiekiem niezwykle stanowczym i kiedy działa, to w sposób zdeterminowany, zazwyczaj skuteczny” - mówił prezydent.

„Spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania walk, a mam nadzieję - do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę” - powiedział prezydent.

