Postanowienia noworoczne – wprowadź te zmiany i.. wytrzymaj

Mówią, że połowa lutego to moment, gdy większość noworocznych postanowień staje się nieaktualna

Na przełomie roku obiecujemy sobie wiele, w wśród najczęściej wymienianych postanowień, jak co roku plasują się odchudzanie, podjęcie się nowego hobby czy próba bycia po prostu lepszym człowiekiem. Z jakich zmian nie warto rezygnować – nie poddawać się i nawet mimo drobnych potknięć, wytrzymać.

Postaw na wodę

Picie odpowiedniej ilości wody, zaraz po zdrowszym odżywianiu jest również istotnym aspektem poprawy swojej ogólnej kondycji zdrowotnej. Warto o tym przypominać, gdyż nie każdy wie, ile pić, a niedobór wody i odwodnienie niosą ze sobą bardzo poważne konsekwencje, zarówno zdrowotne, jak i wydolnościowe. I od razu powiedzmy to raz i na zawsze. Otóż chodzi o picie wody, włączając w to kawę czy herbatę. Oczywiście zarówno słodzone napoje oraz alkohol również w głównej mierze składają się z wody, to jednak przecież nie powinny one stanowić podstawowego płynu w naszej diecie.

W nasz dzienny bilans wodny wpisują się owoce i warzywa, które niekiedy składają się w 90% właśnie z wody. Równie dobrym sposobem na zwiększenie ilości wypijanych płynów są zupy, które dodatkowo dostarczają sporą dawkę składników odżywczych. Pijmy zatem nawet, gdy nie jesteśmy spragnieni, najlepiej zaopatrzyć się w butelkę z wodą i ją popijać małymi łyczkami, ale za to często. Pamiętajmy także, że już nawet jeden procent odwodnienia wpływa na dziesięciokrotne pogorszenie wydolności fizycznej, nie wspominając o suchych ustach, bólach głowy czy przewlekłym zmęczeniem. Picie wody może też czasami zaspokoić głód. Oczywiście jest to chwilowe, ale niekiedy zdarza się, że mylimy głód ze zwykłym uczuciem pragnienia.

Człowieku, wyprostuj się

To zdanie najczęściej słyszeliśmy w dzieciństwie, kiedy rodzice mówili nam o tym, na przykład podczas obiadu. I mieli rację. Co więcej, dzisiejsze osoby dorosłe garbią się bardziej i częściej niż dzieci. Dotyczy to zwłaszcza pracowników biurowych oraz osób spędzających długi czas przed monitorem komputera. Ale to nie wszystko, także częste korzystanie ze smartfonów sprawia, że wyginamy nasz kręgosłup, zwłaszcza odcinek szyjny w nienaturalny sposób, powodując nacisk na kręgi. To właśnie dlatego, gdy przez zbyt długi czas pochylamy głowę do przodu zaczyna nas boleć głowa oraz miewamy zawroty głowy. Dzieje się tak, ponieważ do mózgu nie dociera odpowiednia ilość krwi oraz tlenu. Dlatego podczas korzystania z urządzeń mobilnych w pozycji stosującej niezwykle ważne jest, aby łokcie trzymać wzdłuż ciała, a komórkę czy tablet trzymać na wysokości oczu, tak, aby jak najmniej pochylać głowę. To samo tyczy się pracy przy komputerze.

Dodatkowo pamiętajmy o zachowaniu naturalnej krzywizny kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. W tym celu pomocne jest specjalnie wyprofilowane krzesło lub zakup poduszki pod lędźwia.

Te drobne zmiany nie wymagają wcale wielkich chęci czy pieniędzy, aby wdrożyć je w życie. Za to z pewnością pomogą one w komforcie życia codziennego. Z tym, że ważna jest regularność oraz konsekwentność w działaniu, bo bez tego nie ma to dużego sensu. Wszystko co robimy najlepiej, żeby weszło nam w nawyk, dzięki czemu wcale nie będziemy o tym zbytnio myśleć, a raczej pewne czynności staną się dla nas automatyczne.

Filip Siódmiak