Co dalej z inflacją? Analitycy prognozują ten scenariusz

Inflacja zasadnicza wzrośnie w lutym, co będzie konsekwencją wygaśnięcia obniżonych stawek VAT, jednak jeszcze w pierwszej połowie br. powinna zacząć wyraźnie się obniżać – ocenili w środę ekonomiści banku Goldman Sachs w komentarzu do danych GUS dot. inflacji.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4 proc.

Eksperci GS zauważyli, że styczniowy odczyt inflacyjny w Polsce jest niższy od prognoz banku (17,7 proc.) i konsensusu rynkowego (17,6 proc.). Według analityków wzrost inflacji z 16,6 proc. w grudniu 2022 r. do 17,2 proc. w styczniu br. wynika m.in. z wyższej dynamiki cen nośników energii (34,0 proc. r/r) oraz paliw transportowych (18,7 proc. r/r). W obu przypadkach wzrost presji inflacyjnej wynikał z wygaśnięcia obniżonych stawek VAT. Ekonomiści zauważyli zarazem, że presja żywnościowa obniżyła się o 0,8 pp. do 20,7 proc. r/r, z kolei inflacja bazowa wzrosła o 0,3 pp. do 11,8 proc. r/r.