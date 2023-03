Pekao: Z marcem wchodzimy w fazę dezinflacji

Z marcem wchodzimy w fazę dezinflacji, choć jej tempo będzie spowalniać „lepka” inflacja bazowa - przewidują analitycy Banku Pekao w komentarzu do danych GUS o inflacji w lutym br.

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 17,2 proc., a mdm wzrosły o 2,4 proc.

Jak wskazali analitycy Banku Pekao, GUS podał odczyty inflacji za styczeń i luty z uwzględnieniem nowych wag w koszyku. Napisali, że wbrew oczekiwaniom, wstępny szacunek za styczeń został obniżony o 0,6 pp. do 16,6 proc. r/r. Z kolei w lutym inflacja wzrosła do 18,4 proc. „Dobrnęliśmy do szczytu w obecnym cyklu” - ocenili.