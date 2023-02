Jakie trendy w budownictwie? Ekspert bije na alarm

Pomimo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. powyżej konsensusu rynkowego, trend w budownictwie pozostaje zdecydowanie negatywny – ocenił wtorkowe dane GUS ekonomista z ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2023 r. wzrosła o 2,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 55,1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny we wtorek.

Jak zauważył w komentarzu do tych danych ekonomista z ING Banku Śląskiego Piotr Popławski, wzrost o 2,4 proc. rdr nastąpił po grudniowym spadku na poziomie 0,8 proc. rdr. Jest to jednocześnie wynik lepszy od konsensusu na poziomie -3,8 proc., co w jego ocenie może wynikać ze stosunkowo dobrej pogody w styczniu.