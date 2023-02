Napięcie sięga zenitu! Wojna w pełnym wymiarze - RAPORT DNIA

Państwa ruszyły do gospodarczej i obronnej walki w obliczu rosyjkiej inwazji i kolejnych odkrywanych działań Chińskiej Republiki Ludowej. Tuż po wizycie prezydenta Joe Bidena państwa Unii Europejskie otrzymały wyraźne wskazówki do działań. Oliwy do ognia dolewają kolejne posunięcia drugiej co do wielkości gospodarki świata - Chiny.

Prezydent USA Joe Biden odbędzie w piątek spotkanie online z przywódcami państw grupy G7 oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i ogłosi nowy pakiet sankcji wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę, poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych państw G7 zobowiązali się w czwartek do przekazania Ukrainie 39 miliardów dolarów w 2023 roku, zwiększając dotychczasową pomoc ekonomiczną dla odpierającego rosyjską inwazję kraju, poinformowano w komunikacie grupy.

Były brytyjski premier Boris Johnson wezwał w czwartek obecny rząd, by Wielka Brytania stała się był pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie samoloty bojowe. Ocenił też, że Chiny popełnią „historyczny błąd”, jeśli zaczną dostarczać Rosji broń.

Ukraińskie wojsko w Hiszpanii już szkoli się na czołgach Leopard. Ich transfer na Ukrainę zostanie zsynchronizowany z zakończeniem ćwiczeń, zapowiedział w czwartek przebywający w Kijowie premier Hiszpanii Pedro Sanchez na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Na niedawnym posiedzeniu rządu Węgier w Sopronie zdecydowano, że nie należy zmieniać węgierskiego stosunku do wojny na Ukrainie - powiedział na spotkaniu z parlamentarzystami z koalicji Fidesz-KDNP w Balatonfured na wschodzie kraju premier Viktor Orban

Szef rządu zwrócił się w środę do członków koalicji partii parlamentarnych Fidesz-KDNP przed wiosenną sesją parlamentu, która ma się rozpocząć pod koniec lutego. Podczas spotkania stwierdził, że interes narodowy Węgier wymaga, aby kraj dalej trzymał się z daleka od wojny na Ukrainie.

W ramach międzynarodowej koalicji wsparcia Ukrainy czołgami Leopard Finlandia przekaże trzy pojazdy – poinformowało w czwartek ministerstwo obrony

Fińskie Leopardy będą pełnić funkcje czołgów-trałów przeciwminowych, takich, których Ukraina potrzebuje – ujawnił szef resortu obrony Mikko Savola.

Francuski minister obrony Sebastien Lecornu przedstawił w środę nową strategię Francji w dziedzinie obronności

Minister zapowiedział zwiększenie produkcji broni dla francuskiej armii, poinformował w czwartek „Le Monde”.