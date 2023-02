Znów tąpniecie ceny gazu!

Zawirowan na rynku gazu ciąg dalszy. Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w poniedzian na rynku gazu ciąg dalszy. łek na zamknięciu w kontraktach na marzec staniał o 7,3 proc., do 47,25 euro za MWh, a w kontraktach na kwiecień o 6,95 proc., do 47,35 euro za MWh. Ceny kontraktów majowych również w dół o 6,7 proc., do 47,52 euro za MWh**

W poniedziałek rano gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na marzec i kwiecień kosztował nieco ponad 49 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

CZYTAJ TEŻ: System kaucyjny na finiszu

Z czasem takie zawirowania przestaną przyprawiać tak wiele firm o ból głowy. W poniedziałek operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System zrewidował w dół prognozę popytu na gaz w Polsce w 2023 r. i 2024 r. Na 2023 r. operator przewiduje konsumpcję 14,8 mld m sześc. zamiast prognozowanych wcześniej 16,6 mld m sześc. Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem terminala LNG w Świnoujściu. Jak podkreśla operator, we wszystkich scenariuszach założono redukcję popytu na paliwa gazowe związaną przede wszystkim ze zwiększeniem udziału OZE w miksie energetycznym oraz z rozwojem technologii i wzrostem efektywności energetycznej instalacji zasilanych paliwem gazowym, a także z termomodernizacją budynków.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska. Prognoza popytu na gaz w 2023 i 2024 roku

PAP, mw