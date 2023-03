Rusza wiosenna runda naboru do ORLEN Skylight Accelerator

PKN Orlen rozpoczął siódmą rundę naboru do programu Orlen Skylight Accelerator i poszukuje w niej startupów, które pomogą znaleźć rozwiązania dla blisko 30 zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Grupy Orlen

Zgłoszenia do programu akceleracyjnego można składać do 5 kwietnia 2023 roku.

Współpraca ze startupami w formule akceleracyjnej pozwala koncernowi skutecznie budować przewagi konkurencyjne, jak również wspomaga rozwój dzięki pozyskiwaniu wielu zaawansowanych technologii. Przykładem jest opracowanie i przetestowanie tzw. cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin) w ramach jednej z instalacji produkcyjnych służących do przerobu ropy naftowej, zlokalizowanej na terenie rafinerii w Płocku. Zaawansowany system wykorzystujący internet rzeczy (ang. internet of things, IoT) oraz uczenie maszynowe (ang. machine learning) pozwala na gromadzenie, strukturyzowanie i inteligentne przetwarzanie w czasie rzeczywistym informacji technologiczno-procesowych instalacji. W tym zakresie wirtualna kopia będzie naśladować rzeczywisty układ i dostarczać kluczowych informacji potrzebnych do optymalnego zarządzania procesem. Pilotaż ma na celu weryfikację w warunkach operacyjnych poziomu skuteczności różnego typu rozwiązań oraz ich potencjału do optymalizacji i poprawy efektywności wybranych aktywów infrastruktury produkcyjnej - czytamy w komunikacie.

Dzięki korporacyjnemu akceleratorowi możliwe jest również szybsze i pełniejsze zrozumienie przyszłych, potencjalnych wyzwań biznesowych i technologicznych, zaznaczono.

„Podmioty biorące udział w programie mogą uzyskać wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

- przetestowanie swojego rozwiązania w rzeczywistych warunkach operacyjnych w ramach infrastruktury Grupy Orlen,

- sfinansowanie kosztów przygotowania i realizacji pilotażowego wdrożenia,

- pozyskanie praktycznej wiedzy poprzez wsparcie ekspertów i mentorów w zakresie rozwoju, ulepszania czy dostosowania swoich rozwiązań do konkretnych warunków operacyjnych,

- możliwość skalowania biznesu i realnej opcji na dalszą komercjalizację rozwiązań po zakończeniu pilotażowego wdrożenia” - czytamy dalej.

Nabór do VII rundy programu akceleracyjnego potrwa do 5 kwietnia br. Startupy mają możliwość odpowiedzenia na prawie 30 wyzwań technologicznych. Lista ta może zostać rozszerzona w trakcie trwania naboru, w zależności od potrzeb obszarów biznesowych.

Orlen Skylight Accelerator to korporacyjny program skierowany do młodych podmiotów technologicznych, które wspólnie z PKN Orlen chcą skalować i komercjalizować swoje innowacyjne rozwiązania. Akcelerator powołano niespełna 2 lata temu. Do tej pory zrealizowano 6 rund naboru, w ramach których ogłoszono 120 wyzwań, m.in. w takich obszarach jak sprzedaż detaliczna, logistyka, bezpieczeństwo, petrochemia czy energetyka. Udało się już uruchomić kilkanaście pilotaży, a większość z testowanych rozwiązań jest obecnie w zaawansowanej fazie realizacji. Niektóre projekty zakończyły się i są w procesie oceny pod kątem możliwości oraz warunków dalszej komercyjnej współpracy czy też wprowadzenia na rynek.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews/KG