Polska na celowniku. Jak działa rosyjska propaganda?

Jak działa rosyjska propaganda? Gościem Joanny Buczyńskiej w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl był Mateusz Mrozek, kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji NASK.

Rosyjska propaganda trwa. Instytuty badawcze weryfikują treści zamieszczane w mediach społecznościowych próbując jednocześnie zahamować szkodliwość trafianych do Internetu pogłosek.

Dezinformacja to nie tylko fake newsy. Chodzi również o boty, czyli mechanicznie sterowane profile w mediach społecznościowych. Dezinformacja dzieli się na umyślną, nieumyślną i szkodliwą. W Polsce dezinformacja dotyczy przede wszystkim chęci zaszkodzenia relacjom polsko-ukraińskim. W pierwszej kolejności chodzi o relacje z uchodźcami, którzy w Polsce obecnie przebywają. Podsycane są również sentymenty historyczne , np. wspomnienia rzezi Wołyńskiej, czy też wyolbrzymiane działania ukraińskich uchodźców na terenie Polski. Drugą nieprawdziwą linią narracyjną jest kwestia osamotnienia Polski na arenie międzynarodowej, tego rzekomego braku sojuszy z krajami Unii Europejskiej i braku możliwego oddziaływania władz Polski na arenie międzynarodowej. Trzecim tematem jest podważanie naszego poczucia bezpieczeństwa, oraz czwarta linia narracyjna to sprawa zbierania i podgrzewania podziałów, po to byśmy my - Polacy kłócili się jeszcze bardziej, a mury które stawiamy były nie do przebicia, mówi gość programu.