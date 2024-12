Polskie firmy ryzykują, oszczędzając na kosztach polis

Zainteresowanie ubezpieczeniami na życie w Polsce w ostatnich latach rośnie, ale wciąż istnieje wyraźny problem niedoubezpieczenia - oceniła Polska Izba Ubezpieczeń. Dodała, że w obliczu zmian klimatu, w 2025 r. kluczowa będzie kwestia upowszechnienia ubezpieczeń od katastrof naturalnych.

Izba przypomniała w publikacji, że we wrześniu 2024 r. miała miejsce powódź na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a także powodzie błyskawiczne i gradobicia w sezonie wakacyjnym. Jak podkreśliła PIU, ubezpieczenia „jako narzędzie stabilności finansowej” sprawdziły się.

„W obliczu zmieniającego się klimatu, w 2025 roku kluczowa będzie kwestia upowszechnienia ubezpieczeń, które obejmują ryzyka katastrof naturalnych” - zwróciła uwagę PIU.

Izba przekazała również, że ze wstępnej oceny sytuacji wynika, iż brak ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorstw oraz przede wszystkim sektora publicznego. Izba zwróciła uwagę, że w ostatnich latach w Polsce zauważalny jest wzrost zainteresowania ubezpieczeniami na życie, jednak wciąż istnieje wyraźny problem niedoubezpieczenia, zwłaszcza w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Zdaniem PIU uwydatnia to konieczność wprowadzenia „skutecznych zachęt” do długoterminowego oszczędzania oraz ochrony zdrowia i życia. Jak podkreślono, kluczowe jest też wyrównanie warunków dla zakładów ubezpieczeń i instytucji finansowych w zakresie opodatkowania aktywów, aby stworzyć sprzyjające środowisko do rozwoju tego sektora.

„W wielu obszarach, aby skutecznie zredukować lukę ubezpieczeniową, konieczne jest zacieśnienie współpracy między sektorem publicznym a sektorem ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń majątkowych, publiczne instytucje, działając wspólnie z ubezpieczycielami, mogą lepiej identyfikować obszary o wysokim ryzyku czy wprowadzić jednolitą metodykę w zakresie zbierania danych o katastrofach, co umożliwi dokładniejszą ocenę ryzyka” - wskazała PIU.

Autorzy publikacji ocenili, że w 2025 r. rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę w systemie opieki zdrowotnej. Główne czynniki wpływające na jego rozwój to pogarszająca się sytuacja w sektorze publicznym, rosnące oczekiwania społeczne dotyczące jakości i dostępności usług medycznych oraz dynamiczne zmiany demograficzne. Dodali, że 2025 r. można spodziewać się znaczącego wzrostu promowania zdrowego stylu życia, co skłoni ubezpieczycieli do inwestowania w różnorodne platformy edukacyjne, aplikacje prozdrowotne, a także programy badań profilaktycznych.

W informacji podkreślono również, że w obliczu dynamicznego starzenia się polskiego społeczeństwa, prognozy na 2025 r. wskazują na konieczność wdrożenia przez firmy „kompleksowych strategii wsparcia” zdrowia pracowników. Dodano, że w celu wydłużenie okresu aktywności zawodowej pracowników firmy muszą inwestować w programy promujące zdrowie i dobre samopoczucie personelu. „Taki kierunek działań jest niezbędny zarówno dla utrzymania aktywności zawodowej starszych pracowników, jak i dla zapewnienia stabilności oraz konkurencyjności firm na rynku” - napisano.

PAP, Sek

