Adamczyk: elektrownia atomowa wymaga dobrych połączeń kolejowych

Budowa elektrowni jądrowej to wielkie wyzwanie, a jej funkcjonowanie wymaga dobrych połączeń kolejowych - podkreślił w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W piątek podpisano umowę ws. projektu linii kolejowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo–Kopalino

Szef resortu infrastruktury brał w piątek udział w podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo–Kopalino na Pomorzu. Opracują ją firmy Multiconsult Polska i Transprojekt Gdańsk.

Andrzej Adamczyk podkreślił, że dobra infrastruktura, to nie tylko dostępność dróg dla pojazdów kołowych, ale również dostępność transportu kolejowego. „Patrzymy odpowiedzialnie w przyszłość realizując niezbędne, potrzebne gospodarce szlaki komunikacyjne i właśnie umowa na to przedsięwzięcie należy do takich ważnych, oczekiwanych przedsięwzięć komunikacyjnych” - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że budowa elektrowni jądrowej, to wielkie wyzwanie. „Jej funkcjonowanie wymaga dobrych połączeń kolejowych” - zauważył.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wyjaśnił, że zmodernizowane mają zostać linie kolejowe nr 229 i 230. Dodatkowe odcinki miałyby powstać w powiatach: lęborskim i wejherowskim.

Wiceszef MI zwrócił uwagę, że nowe połączenie będzie służyć zarówno pasażerom jak i przewozowi towarów. Linia ma być przystosowana do prędkości „pasażerskiej” do 120 km/h. Taka sama ma być również prędkość „towarowa”, choć - jak powiedział Bittel - w tym aspekcie „zastanawiamy się na ciut mniejszą prędkością”.

Przedstawiciel MI poinformował, że harmonogram zakłada, iż odpowiednia dokumentacja dotycząca linii kolejowej prowadzącej do przyszłej elektrowni jądrowej ma powstać w ciągu 27 miesięcy.

„Liczę na to, że konsorcjum firm zrealizują tę dokumentacje sprawnie, bez kłopotu (…), a na pewno w założonym harmonogramie 27 - miesięcznym i będziemy mogli potem przystąpić do działań - przetarg na budowę” - zaznaczył Bittel.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Müller podkreślił, że niezwykle istotne jest, aby te projekty związane z elektrownią jądrową miały też wymiar społeczny. Zaznaczył, że decyzja, żeby podpisać umowę na projekty nowych linii kolejowych spowoduje, iż mieszkańcy regionu będą mogli w łatwiejszy sposób poruszać się między miejscowościami.

„Zwiększy to atrakcyjność naszego terenu przez lepsze połączenia komunikacyjne. Dotyczy to nie tylko terenu, gdzie będzie budowana elektrownia jądrowa, ale też Łeby” ze względu na aspekt turystyczny - stwierdził Müller. Dodał, że „cały projekt elektrowni jądrowej to jest gigantyczny przedsięwzięcie, które spowoduje, że na Pomorzu będzie więcej dobrze płatnych miejsc pracy”.

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej stwierdził, że Pomorze jest już na drodze, by stać się „ogromnym zagłębiem energetycznym dla całej Polski”. „Te procesy inwestycyjne są już uruchomione” - zaznaczył. „To budowa elektrowni jądrowej, to budowa morskich farm wiatrowych. Tutaj będzie produkowana energia dla Pomorza, ale i dla całego kraju” - wskazał Horała.

„Będziemy pracowali, żeby odpowiedni poziom przewozów regionalnych - za to odpowiadają marszałkowie - był zapewniony dla mieszkańców. Możliwość ku temu, infrastruktura(..) będzie dostarczona. Jestem przekonany, że za tym pójdą decyzję przewoźników i mieszkańcy regionu będą mogli cieszyć się nowymi, szybkimi, połączeniami” - stwierdził Horała.

„Pomorze będzie strategicznym regionem, jeśli chodzie o modernizację naszej energetyki. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zaangażować firmy z całej Polski w budowę tych kluczowych dla naszej energetyki inwestycji zarówno w wymiarze energetyki jądrowej jak i energetyki odnawialnej, farm wiatrowych, z których polskie projekty będą stanowiły 1/3 wszystkich projektów offshorowych realizowanych na Bałtyku” - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé - Czetwertyński.

Krzysztof Jackowski wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe wyjaśnił, że linie kolejowe, które zostaną wybudowane, zapewnią możliwość rozpoczęcia budowy oraz funkcjonowanie samej elektrowni na etapie eksploatacji przez umożliwienie dostarczania materiałów, a także transport pracowników.

Jackowski przypomniał, że elektrownia jądrowa w latach trzydziestych ma dostarczać duże wolumeny energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że obecnie będą rozpatrywane jeszcze dwa warianty połączenia kolejowego, a wykonawca za dwa miesiące przedstawi koncepcję. „Za dwa miesiące powiemy, że przystępujemy do właściwego projektowania” - stwierdził. Dodał, że ważne jest, żeby linia była wybudowana w taki sposób, aby mogły jeździć nią ciężkie pociągi ze względu na dowozy towarów, które będą wykorzystywane na etapie budowy elektrowni i później.

Merchel stwierdził, że mam nadzieję, iż w połowie roku 2025 - będzie można rozpocząć budowę i modernizację linii klejowych związanej z projektem budowy elektrowni jądrowej. Czytaj też: PGE i ZE PAK powołają spółkę realizującą projekt budowy elektrowni jądrowej

