Indie zaniepokojone upadkiem amerykańskiego banku SVB

Minister stanu ds. technologii Indii zapowiedział w niedzielę, że w rozpoczynającym się tygodniu spotka się ze start-upami w związku z narastającymi obawami o wpływ na ich kondycję upadku Silicon Valley Bank, 16. największego banku w USA.

„Start-upy są ważną częścią nowej indyjskiej gospodarki. W tym tygodniu spotkam się z indyjskimi start-upami, aby dowiedzieć się, jak rząd może pomóc w czasie kryzysu” – napisał na Twitterze Rajeev Chandrasekhar, minister stanu ds. IT.

Indie mają jeden z największych rynków start-upów na świecie, z wieloma wycenianymi w ostatnich latach na wiele miliardów dolarów i zyskującymi wsparcie zagranicznych inwestorów, którzy odważnie postawili na cyfrowe i inne firmy technologiczne.

„Rozmawiałem z niektórymi założycielami i jest bardzo źle. Szczególnie dla indyjskich założycieli…, którzy maja swoje firmy w USA i SVB jest ich bankiem. Niepewność ich zabija” – napisał w tweecie Ashish Dave, dyrektor generalny Mirae Asset Venture Investments (Indie).

Indyjska firma Nazara Technologies Ltd, zajmująca się grami mobilnymi, poinformowała, że dwie jej spółki zależne, Kiddopia Inc i Mediawrkz Inc, posiadają salda gotówkowe w wysokości 7,75 mln dolarów w SVB.

