INFOGRAFIKA: Upadek SVB ciągnie w dół inne banki

Upadłość Silicon Valley Bank była największą zapaścią bankową w USA od kryzysu finansowego w 2008 r. i wzbudziła obawy o możliwe rozprzestrzenienie się problemów na inne banki. W SVB swoje pieniądze lokowała duża część startupów, firm i funduszy inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Perturbacje w światowym sektorze finansowym dodatkowo pogłębiło zagrożenie upadłością Credit Suisse, drugiego co do wielkości banku w Szwajcarii; na jego przejęcie zdecydował się konkurent - UBS

Bankrutujący SVB ciągnie w dół inne banki / autor: INFOGRAFIKA PAP

Członek zarządu NBP we wtorek w Radiu Wnet był pytany w kontekście upadku Silicon Valley Bank o polskie banki, które kupowały obligacje skarbu państwa oprocentowane poniżej obecnych stóp procentowych. Zauważył, że sytuacja banków w Polsce jest inna niż w Stanach Zjednoczonych.

Po pierwsze one są bardzo dobrze skapitalizowane, po drugie ten okres niskich stóp procentowych był bardzo krótki. U nas to trwało rok z okładem. To nie trwało tak jak w przypadku Ameryki wiele, wiele długich lat. (…) Od ponad roku Rada Polityki Pieniężnej prowadzi politykę właśnie (…) zwalczania inflacji i podwyższania stóp procentowych, w związku z tym to już się, (…) odwróciło” – przypomniał Paweł Szałamacha.