Czy Bruksela wycofa się z zakazu aut spalinowych?

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w PE - do której należą PO i PSL - wezwała w środę KE do wycofania się z zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 r. Domagamy się powrotu do neutralności technologicznej - oznajmił na konferencji prasowej w Brukseli europoseł Jens Gieseke.

„Przemysł motoryzacyjny jest niezbędnym filarem zatrudnienia, innowacji i dobrobytu w Europie. Jednocześnie stoi przed ogromnymi wyzwaniami: nieuczciwą konkurencją, wysokimi kosztami energii, spadkiem popytu, dostosowaniem do zmian klimatycznych i surowymi wymogami regulacyjnymi, które mocno obciążają sektor” - argumentował Gieseke, który odpowiada za te zagadnienia w EPL.

Dodał, że jego polityczna rodzina domaga się „powrotu do neutralności technologicznej”.

„Oczekujemy, że nasze propozycje zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską. Wszyscy chcemy silnego, odnoszącego sukcesy europejskiego przemysłu motoryzacyjnego” – podsumował eurodeputowany.

Konkurencja z Chin dobija europejską branżę motoryzacyjną

Chińscy producenci pojazdów zyskują na rynku europejskim dzięki konkurencyjnym cenom i nowoczesnym technologiom, szczególnie jeśli chodzi o pojazdy elektryczne. Również firmy amerykańskie, takie jak Tesla, stanowią silną konkurencję w zakresie innowacji.

Ta konkurencja, wysokie koszty energii w UE i unijne regulacje sprawiają, że przemysł produkcji samochodów w UE jest w coraz gorszej sytuacji.

Lista postulatów

Dlatego EPL postuluje zniesienie zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 r., rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, wzmocnienie łańcuchów dostaw oraz zwiększenie inwestycji w badania i rozwój. Proponowane rozwiązania obejmują neutralność technologiczną oraz uproszczenie ram regulacyjnych. Celem jest utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego przy jednoczesnym osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy Tusk zatopi i tę branżę? Będzie 12 mld zł strat!

Mercosur-euforia w niemieckim przemyśle

Były prezes Alior Banku w nowej roli

»»Daniel Obajtek: Rezygnacja Orlenu z projektu Olefiny III to skandal na miarę rezygnacji z CPK - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24