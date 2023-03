Łysienie u mężczyzn – przyczyny, objawy, leczenie

Jeśli chodzi o wypadanie włosów u mężczyzn, to jego najczęstszą przyczyną jest łysienie androgenowe. Według wyników badań, stanowi ono nawet 95% wszystkich przypadków utraty włosów. Jest to dolegliwość, która głównie dotyka mężczyzn po przekroczeniu 50 roku życia

Łysienie u mężczyzn – co warto wiedzieć na ten temat?

Łysienie androgenowe określane jest także łysieniem typu męskiego. Stanowi, jak już wspomniano wyżej, najczęstszą przyczyną utraty włosów u mężczyzn. Zwiększoną utratę włosów zaobserwować można przede wszystkim w obszarze zakoli oraz na czubku głowy.

Przyczyną łysienia androgenowego w największym stopniu jest działanie dihydrotestosteronu, który toksycznie działa na mieszki włosowe. Niestety, utrata włosów dla większości mężczyzn stanowi bardzo poważny problem, który w dużym stopniu odbija się zarówno na życiu zawodowym, jak i towarzyskim. Nic więc dziwnego, że pacjenci gorączkowo poszukują sposobów na poradzenie sobie z tym problemem.

Jak wygląda naturalny cykl wzrostu włosa?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdy mieszek włosowy w ciągu cyklu przechodzi przez trzy kolejne fazy. Pierwsza to faza anagenu – nazywana fazą właściwego wzrostu włosa. Po niej przychodzi pora na katagen, który jest okresem inwolucji mieszka; w czasie tym wzrost włosa ulega zatrzymaniu. Ostatnią fazą cyklu jest faza telogenu; po jej zakończeniu włos zwyczajnie wypada. W normalnych warunkach włosy na całej głowie znajdują się w różnych, odmiennych fazach. Każdy człowiek w ciągu jednego dnia traci nawet 100 włosów, co stanowi całkowicie normalne zjawisko i nie jest powodem do niepokoju. Problem występuje w sytuacji, kiedy więcej włosów wypada niż wzrasta – oznacza to, że równowaga pomiędzy kolejnymi fazami cyklu została zachwiana.

Jak można leczyć łysienie u mężczyzn?

Jeśli chodzi o leczenie łysienia androgenowego w Polsce, stosuje się obecnie dwie substancje – finasteryd oraz minoksydyl. Posiadają one udowodnioną klinicznie skuteczność. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że leki te nie u wszystkich pacjentów prowadzą do wyraźnej poprawy.

Skuteczną i często wykorzystywaną alternatywą dla farmakoterapii jest przeszczep włosów. To nieco bardziej inwazyjna terapia, która często jest dość kosztowna.

Dlaczego leczenie łysienia androgenowego jest tak ważne?

Trzeba pamiętać o tym, że dla wielu mężczyzn to właśnie włosy stanowią jeden z wyznaczników atrakcyjności. Panowie, którzy mogą pochwalić się gęstą, zadbaną fryzurą, uznawani są za godnych pożądania. Nic więc dziwnego, że mężczyźni, którzy borykają się z problemem wypadających włosów, często tracą pewność siebie i wpadają w kompleksy. Pomimo tego że łysienie znoszą o wiele lepiej niż płeć piękna, to jednak nie oznacza to, że problem ten ich nie dotyczy.

W jaki sposób rozpoznać łysienie u mężczyzn?

Łysienie u mężczyzn charakteryzuje się specyficznym rozmieszczeniem. Najwięcej włosów wypada z przodu – ich linia stopniowo się cofa, widoczne stają się tak zwane zakola. Zwiększoną utratę włosów zauważyć można także na czubku głowy. Jeśli chodzi o owłosienie z tyłu głowy oraz po bokach, nie zmienia się ono w większym stopniu. W początkowej fazie choroby włosy układają się w kształt litery M, a następnie – wraz z rozwojem schorzenia – w kształt podkowy. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w zaledwie nielicznych przypadkach łysienie androgenowe może stać się przyczyną całkowitej utraty włosów.

Jeśli chodzi o rozpoznanie łysienia androgenowego, to nie stanowi ono żadnego problemu, a to ze względu na wysoką częstotliwość występowania oraz specyficzny sposób wypadania włosów.

Jakie są przyczyny łysienia u mężczyzn?

Łysienie u mężczyzn może mieć najróżniejsze przyczyny – na pierwszym miejscu wymienia się czynniki genetyczne. Geny determinują bowiem wrażliwość na zwiększoną produkcję dihydrotestosteronu oraz podatność na jego działanie. Uznaje się, że czynniki środowiskowe mają o wiele mniejsze znaczenie.

Występowanie łysienia androgenowego można zaobserwować kolejnych pokoleniach tej samej rodziny.

Z łysieniem androgenowym związany jest pewien paradoks – enzym produkujący dihydrotestosteron stymuluje wzrost włosów w niektórych partiach ciała, a zwłaszcza w okresie dojrzewania. Jednocześnie hamuje go w rejonach, które są właściwe dla obrazu klinicznego łysienia u mężczyzn.

Osoby, które są obciążone genetycznie, nie mogą się uchronić przed pojawieniem się łysienia androgenowego. Jednak muszą zdawać sobie sprawę z tego, że proces ten można opóźnić, utrzymując odpowiedni tryb życia.

Jakie jeszcze mogą być przyczyny łysienia u mężczyzn?

Pomimo tego że łysienie androgenowe jest najczęściej spotykanym łysieniem wśród mężczyzn, to jednak wypadanie włosów może nastąpić także na skutek:

• nadmiaru stresu,

• choroby autoimmunologicznej,

• grzybicy skóry głowy,

• stosowania niektórych leków,

• niedoboru witamin i składników mineralnych,

• zaburzeń równowagi hormonalnej.

Czy łysieniu można zapobiegać?

Pomimo tego że łysienie stanowi głównie kwestią genetyczną, nie oznacza to, że pacjent nie może nic zrobić, aby mu zapobiec. Proces wypadania włosów można spowolnić bądź też opóźnić dzięki:

• zbilansowanej, prawidłowej diecie, która dostarcza do organizmu dużych ilości białka. Warto zwrócić uwagę na zmniejszenie zawartości cholesterolu oraz uzupełnianie ważnych witamin i minerałów. Jeśli sama dieta nie wystarczy, warto wspomagać się prawidłową suplementacją,

• używaniu naturalnych kosmetyków, które pozbawione są drażniących chemikaliów i zostały stworzone z myślą o odżywianiu mieszków włosowych i wzmacnianiu struktury włosa,

• unikaniu stresu – ten przyspiesza starzenie całego organizmu i negatywnie wpływa na kondycję fryzury,

• aktywności fizycznej – według niektórych badań istnieje powiązanie pomiędzy przyspieszonym procesem wypadania włosów a siedzącym trybem życia,

• odpowiedniej ilości snu – co najmniej 8 godzin dziennie pozwala utrzymać organizm w dobrej kondycji.

Wszystkie powyższe czynniki, połączone razem, pozwalają opóźnić proces wypadania włosów, co pozwala cieszyć się bujną fryzurą na dłużej.