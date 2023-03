Kolejne prowokacje: Korea Płn znowu testuje rakiety!

Korea Północna przeprowadziła w czwartek rano czasu lokalnego test rakiety balistycznej, która spadła do morza między Półwyspem Koreańskim a Japonią - poinformowała armia Korei Południowej.

Wystrzelenie rakiety miało miejsce kilka godzin przed planowanym przylotem do Tokio prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola, który ma spotkać się tam z premierem Japonii Fumio Kishidą. To pierwsze od ponad dekady spotkanie przywódców obu krajów.

Korea Północna po raz drugi w tym tygodniu przeprowadziła test rakiety balistycznej. We wtorek wystrzeliła dwa tego typu pociski, co miało być odpowiedzią na wspólne ćwiczenia wojsk USA i Korei Południowej.

W czwartkowym oświadczeniu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Płd. poinformowało, że Północ wystrzeliła co najmniej jeden nieznany rodzaj pocisku balistycznego ze swojego wschodniego wybrzeża.

W ubiegłym tygodniu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał swoim żołnierzom, by byli gotowi do odparcia prowadzonych przez wrogów kraju „szalonych przygotowań do wojny”. W poniedziałek Korea Północna poinformowała, że wystrzeliła dwa pociski manewrujące z łodzi podwodnej.

PAP/ as/