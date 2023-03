Do trzech razy sztuka - rakieta Terran 1

W środę Relativity Space podejmie kolejną próbę wystrzelenia rakiety Terran 1 GLHF (Good Luck, Have Fun) - pierwszej na świecie rakiety wydrukowanej w 3D. Rakieta ma wystartować ze Space Coast na Florydzie 22 marca

Pierwsza próba wystrzelenia rakiety, która miała miejsce 8 marca 2023, została przerwana z powodu przekroczenia limitów kryteriów startowych dotyczących temperatury paliwa w ciągu drugiego etapu startu . Podczas drugiej próby (11 marca 2023) Relativity Space napotkało problemy z oprogramowaniem automatyzacji oraz niskim ciśnieniem paliwa.

Trzecia próba startu została zapowiedziana na 22 marca z 3-godzinnym oknem startowym od 22:00 do 1:00 czasu ET (3:00 - 6:00 23 marca w przypadku Polski) w opublikowanym przez Relativity Space tweecie. Firma załączyła także link do streama na platformie YouTube, na którym będzie można obejrzeć start rakiety na żywo.

Relativity Space to amerykańska firma produkcyjna z branży lotniczej z siedzibą w Long Beach w Kalifornii. Została założona w 2015 roku przez Tima Ellisa i Jordana Noone. Relativity Space opracowuje technologie produkcyjne, pojazdy nośne i silniki rakietowe dla komercyjnych usług startowych na orbitę.

