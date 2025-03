Umowa surowcowa – do trzech razy sztuka?

Specjalny wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff powiedział w poniedziałek, że ma nadzieję, iż umowa z Ukrainą w sprawie eksploatacji jej surowców zostanie zawarta w tym tygodniu. Dodał, że spodziewa się dobrych rezultatów wtorkowych rozmów z delegacją Kijowa.

Negocjacje przedstawicieli Ukrainy i USA odbędą się we wtorek w Arabii Saudyjskiej.

Stany Zjednoczone oczekują znaczących postępów podczas tych rozmów z delegacją Ukrainy i liczą na to, że zostanie podpisana umowa dotycząca „krytycznych minerałów” - oznajmił Witkoff w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Zapytany o to, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie ponownie do Waszyngtonu, by podpisać to porozumienie w tym tygodniu_, odparł: „_Mam naprawdę taką nadzieję. Wszystkie sygnały są bardzo, bardzo pozytywne”.

Tematem rozmów będzie też kwestia udostępnienia Ukrainie amerykańskich danych wywiadowczych, gwarancje bezpieczeństwa dla jej obywateli oraz kwestie terytorialne - podaje Reuters.

Oznajmił też, że USA nigdy nie zawiesiły współpracy wywiadowczej z Ukrainą w obszarze jej „potrzeb obronnych„.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone „prawie” zakończyły zawieszenie wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą i że spodziewa się dobrego przebiegu rozmów w Arabii Saudyjskiej.

Negocjacje w Arabii Saudyjskiej

Do spotkania dojdzie w tym samym miejscu i w podobnym formacie, jak w przypadku spotkań delegacji USA i Rosji w lutym. Tym razem strona rosyjska nie będzie brała udziału w rozmowach.

W skład ukraińskiej delegacji mają wejść: minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak, minister obrony Rustem Umierow i zastępca szefa kancelarii prezydenta Pawło Palisa. W rozmowach nie będzie uczestniczyć prezydent Wołodymyr Zełenski, który jednak w poniedziałek spotyka się z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem.

USA mają reprezentować w Arabii Saudyjskiej: sekretarz stanu USA Marco Rubio, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz i Steve Witkoff.

W miniony poniedziałek Waszyngton ogłosił, że wstrzymuje wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Dwa dni później wstrzymana została pomoc wywiadowcza, co odcięło Ukrainę od danych pozwalających namierzać rosyjskie cele, utrudniając działanie systemów HIMARS czy działanie obrony powietrznej.

W czwartek agencja Bloomberga zacytowała komentarz byłego szefa CIA Johna Brennana, który nazwał zawieszenie pomocy wywiadowczej dla Ukrainy taktyką stosowaną w haraczach i wymuszeniach. „Nigdy, nigdy w całym moim doświadczeniu zawodowym nie odcięliśmy pomocy wywiadowczej dla korzyści politycznych” – podkreślił.

PAP

