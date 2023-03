MSWiA: Do kiedy zamknięte przejście w Bobrownikach?

Powstanie Fundusz Ochrony Ludności o wartości 0,1 PKB, co w obecnych realiach oznacza ok. 3 mld złotych - zapowiedział we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Do 10 tys. zł zostaną podniesione zapomogi poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, a do 300 tys. - wsparcie na odbudowę domów - przekazał.