Europosłanka Fotyga: Parlament Europejski potępia represje na Białorusi

W PE w przyszłym tygodniu będzie poddana pod głosowanie kolejna rezolucja ws. Białorusi, która potępi represji reżimu Aleksandra Łukaszenki stosowane wobec protestujących - powiedziała europosłanka Anna Fotyga (PiS) na konferencji online zorganizowanej przez Biuro PE w Polsce.

Jak powiedziała, w czwartek w stosunkowo krótkim czasie PE opracował wspólną wersję projektu rezolucji, który będzie poddany pod głosowanie w środę, 15 marca. Dotyczy on dalszych represji, które reżim Aleksandra Łukaszenki stosuje wobec protestujących przedstawicieli różnych grup społecznych.

Są to działacze polityczny, są to działacze społeczni, są to przedstawiciele związków zawodowych. Protesty odbywały się i nadal się odbywają w sposób spokojny, pokojowy. Na Białorusi już jest w tej chwili niemal 1500 osób przebywających w więzieniach z powodów politycznych, w tym dziennikarze” – powiedziała.

Przywołała też przypadek dziennikarek telewizji Biełsat. „W naszej rezolucji odnosimy się przede wszystkim do dwóch wybitnych działaczy – wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi, znakomitego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. (…) Drugą osobą, do której się odnosimy, jest laureat ubiegłorocznej pokojowej nagrody Nobla Aleś Bialacki” – powiedziała.

Dodała, że w rezolucji znajdą się też zapisy dot. Andżeliki Borys, która w tej chwili przebywa w areszcie domowym oraz działaczki, Paliny Szarendy-Panasiuk, która jest prześladowana choć ciągle nie przedstawiono jej żadnych konkretnych zarzutów.

Rezolucja jest głosem Parlamentu Europejskiego, który oznacza polityczną ocenę. Odnosimy się do kwestii sankcji, mówimy o tym, że powinny to być sankcje, które są lustrzanym odbiciem działań podejmowanych wobec Rosji i reżimu Putina” – powiedziała. Dodała, że choć nakładanie sankcji to kompetencja Rady, to PE ma do odegrania ważną polityczną rolę w tym procesie.