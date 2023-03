Te śmigłowce zrobią wrogom Polski istne piekło!

Do końca 2023 roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149, produkowane w PZL Świdnik. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza, posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Umowę na dostawę 32 śmigłowców podpisał na początku lipca 2022 roku wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w zakładach PZL Świdnik - wchodzący w skład włoskiej grupy Leonardo zakład produkuje te maszyny. Umowa opiewa na kwotę ponad 8,2 mld zł. AW149 wraz z pakietem logistycznym mają zostać dostarczone Lotnictwu Wojsk Lądowych w latach 2023-2029 w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Sił Zbrojnych RP.

W czwartek rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek poinformował na Twitterze, że obecnie w Świdniku trwa finalny etap montażu dwóch pierwszych maszyn. „Spodziewany odbiór nastąpi w II połowie br. W przyszłym roku PZL Świdnik dostarczy 6 kolejnych maszyn” - poinformował. „To śmigłowce, które mogą przetransportować drużynę kawalerii powietrznej w wyznaczony rejon działań, a następnie udzielać jej wsparcia ogniowego posiadanym uzbrojeniem” - powiedział rzecznik AU w rozmowie z PAP.

Dodał, że w planach Agencji Uzbrojenia jest dążenie do stworzenia jak najbardziej jednolitego łańcucha dostaw w zakresie uzbrojenia do śmigłowców, zarówno AW149, jak i szturmowych AH-64E Apache Guardian, których zakup od USA planuje MON.

Oba typy śmigłowców w polskiej służbie będą mogły być wyposażone w pociski powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire - zgodę na zakup 800 takich rakiet przez Polskę wyraził w ubiegłym tygodniu Departament Stanu USA a obecnie strona polska czeka na notyfikację Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rakiety Hellfire to jeden z podstawowych typów uzbrojenia wykorzystywanych w śmigłowcach Apache; śmigłowce AW149 mają natomiast być dostosowane do ich używania już na etapie produkcji; ma to za zadanie, jak wskazał ppłk Płatek, podniesienie interoperacyjności obu typów uzbrojenia.

Ppłk Płatek wskazał, że razem z zamówieniem śmigłowców Apache planowanie jest pozyskanie kolejnych pocisków - „zarówno Hellfire, ale także przewidujemy, że przy tym zamówieniu będziemy już mieć zgodę na zakup pocisków AGM-179 JAGM (Joint Air to Ground Missile - nowy pocisk powietrze ziemia dla wojsk USA)”. Odnosząc się do kwestii negocjacji i zamówienia śmigłowców Apache rzecznik AU zapowiedział, że strona polska będzie dążyła do wynegocjowania w ramach procedury offsetowej jak największego zakresu serwisu śmigłowców w Polsce, a w szczególności w zakresie silników do nich.

AW149 to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy zdolny do realizacji lotów w dzień i w nocy. Pakiet logistyczny przewiduje zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowo-symulatorowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego - czytamy w komunikacie.

Maksymalna masa startowa śmigłowca wynosi 8300 kg (możliwe zwiększenie do 8600 kg). Prędkość maksymalna śmigłowca to 313 km/h, przelotowa - 287 km/h. Maksymalny zasięg maszyny wynosi 958 km, a maksymalna długość lotu - 4 godz. i 55 minut. AW149 może zabrać na pokład 19 pasażerów. Załogę stanowią 2 osoby, ale podstawowe zadania mogą być realizowane przez jednego pilota - poinformowało MON. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. należy do włoskiej grupy Leonardo.

Natomiast śmigłowce produkcji Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską. Pierwszy egzemplarz powstał w 1983, a od tego czas śmigłowce są nieustannie rozwijane. Wykorzystywane bojowo były m.in. podczas operacji „Just Cause” w Panamie - był to ich chrzest bojowy, a także podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., gdzie zniszczyły dużą część irackich sił pancernych. Poza USA śmigłowce Apache są wykorzystywane m.in. przez Wielką Brytanię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Japonię czy Tajwan.

Wersja AH-64E Guardian do służby weszła w 2011 roku. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki; ma ulepszone zdolności komunikacyjne - w tym na przykład zdolność do kontrolowania bezzałogowych dronów.

PAP/ as/