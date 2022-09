MON: zamówimy 96 sztuk śmigłowców AH-64E Apache

Wystosowaliśmy zapytanie ofertowe do USA dotyczące pozyskania 96 śmigłowców AH-64E Apache w najnowszej wersji Guardian na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych. Wraz ze śmigłowcami pozyskamy również transfer technologii - poinformował w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

„Kolejne dobre wieści! Wystosowaliśmy zapytanie ofertowe do USA dotyczące pozyskania 96 śmigłowców AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych. Wraz ze śmigłowcami pozyskamy również transfer technologii” - napisał Błaszczak w czwartek na Twitterze.

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o tej decyzji po spotkaniu grupy konsultacyjnej ws. wsparcia Ukrainy w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein i po rozmowie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Rozwijanie partnerstwa z Polską Grupą Zbrojeniową zapowiedziała amerykańska firma Boeing po informacji o wystąpieniu przez Polskę o przedstawienie oferty na śmigłowce szturmowe H-64E Apache. Śmigłowce bojowe tego typu mają zostać kupione w programie Kruk.

„Wybór śmigłowca Apache wzmacnia polsko-amerykańskie więzi wojskowe poprzez zapewnienie zwiększonej interoperacyjności i współpracy między Polską, wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych i siłami NATO” - oświadczyła firma w czwartek w Kielcach, gdzie jej przedstawiciele uczestniczą w targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

„Podczas procedury zakupowej Boeing nawiązał partnerską współpracę z polskim rządem i przemysłem. W szczególności nasze partnerstwo z Polską Grupą Zbrojeniową będzie rozwijać się w trakcie realizacji programu szkoleń i wsparcia eksploatacyjnego realizowanego z polskim przemysłem” - zapewnił koncern.

Śmigłowce produkcji Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską. Pierwszy egzemplarz powstał w 1983, a od tego czas śmigłowce są nieustannie rozwijane. Wykorzystywane bojowo były m.in. podczas operacji „Just Cause” w Panamie - był to ich chrzest bojowy, a także podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., gdzie zniszczyły dużą część irackich sił pancernych. Poza USA śmigłowce Apache są wykorzystywane m.in. przez Wielką Brytanię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Japonię czy Tajwan.

Wersja AH-64E Guardian do służby weszła w 2011 roku. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki; ma ulepszone zdolności komunikacyjne - w tym na przykład zdolność do kontrolowania bezzałogowych dronów.

Mikołaj Małecki, PAP, sek