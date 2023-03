Gaz w obostrzeniach o cały rok dłużej. Decyzja UE

Ministrowie krajów UE odpowiedzialni w swoich rządach za energetykę uzgodnili we wtorek przedłużenie o rok nadzwyczajnego środka, mającego na celu dobrowolne ograniczenie zużycia gazu. Ma to pomóc przygotować się do kolejnej zimy, podczas której dostawy rosyjskiego gazu będą ograniczone.

Ministrowie zgodzili się przedłużyć na kolejne 12 miesięcy, do marca 2024 r., dobrowolny cel ograniczenia ich zapotrzebowania na gaz o 15 proc.

Nadzwyczajne rozwiązanie zostało przyjęte w zeszłym roku w odpowiedzi na odcięcie przez Rosję dostaw gazu do Europy.

Czytaj także: Greenpeace straszył. A gazu nie zabrakło!

(PAP)/gr