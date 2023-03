Soboń. Tyle budżet państwa stracił na obniżce VAT

Tarcza antyinflacyjna polegająca na obniżce VAT, która została wprowadzona w ubiegłym roku, kosztowała budżet 37 mld zł – powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń.

W 2022 r. wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, polegającą na obniżce VAT do stawek minimalnych lub nawet poniżej. Kosztowało to budżet 37 mld zł– powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.