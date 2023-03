Grupa Tauron inwestuje. Ile wyda w tym roku?

Grupa Tauron zamierza przeznaczyć w tym roku na inwestycje 4-4,6 mld zł - podał w czwartek na konferencji wynikowej koncernu jego wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma. W br. nakłady te wyniosły 3,962 mld zł i były wyższe wobec 2021 r. o 35 proc., gdy wyniosły 2,932 mld zł.

Podczas konferencji prezes Tauronu Paweł Szczeszek m.in. potwierdził ogłoszone w środę dane wynikowe za 2022 r.: strata netto Tauronu za 2022 r. wyniosła 134 mln zł wobec 385 mln zł zysku w 2021 r. Wartość EBITDA wyniosła 4,016 mld zł, a rok wcześniej było to 4,152 mld zł (spadek o 3 proc.) Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,3 mld zł wobec 25,2 mld zł w 2021 r. (wzrost o 46 proc.).

Wiceprezes Surma odpowiadając na pytanie o skalę i charakter inwestycji w 2023 r. poinformował, że „prognozy dla tego roku są w granicach 4-4,6 mld zł”, w tym ok. 1 mld zł, jeśli chodzi o inwestycje w odnawialne źródła energii.

„Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, spodziewamy się wzrostu, natomiast zasadniczo te wydatki będą mocno skorelowane z możliwościami finansowymi Grupy. Tutaj, co warto podkreślić, kluczowe wydatki będą dokonywane w segmentach dystrybucji (…); drugim kluczowym wydatkiem w grupie będą wydatki na OZE” – zasygnalizował Surma.

„Kluczem jest obszar dystrybucji, większość nakładów inwestycyjnych zostanie zrealizowanych w tym segmencie. Jeżeli chodzi o OZE, to zasadniczo to będzie podobny kierunek inwestycyjny, jak do tej pory, czyli bardziej farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na lądzie. Oczywiście, jakieś początki wydatków w off shore, natomiast pamiętajmy, że jesteśmy tu w procesie koncesyjnym, a nie na etapie realizacyjnym” - uściślił.

Omawiając perspektywy koncernu na 2023 r. w zakresie dystrybucji energii, wiceprezes Surma zasygnalizował spodziewany wzrost wyników w tym segmencie.

„Wynika to ze wzrostu taryfy przyznawanej przez prezesa URE. Poziom średniego ważonego kosztu kapitału, w oparciu o który jest liczony zwrot w dystrybucji, wzrośnie z ok. 5,8 proc. do ok. 8,5 proc. i to spowoduje kluczowy wzrost” – wyjaśnił. Zastrzegł, że ryzykami w tym segmencie będą: poziom zużycia energii w kraju, a także rozliczenie konta regulacyjnego.

W segmencie odnawialnych źródeł energii determinantami będą kwestie wolumenu i ceny: Tauron spodziewa się wzrostu rok do roku wolumenu wyprodukowanej energii w tym obszarze, natomiast na cenę oddziaływać będą nowe regulacje dotyczące ograniczeń (cen) czy odprowadzania środków na Fundusz (Wypłaty Różnicy Ceny) – stąd wyniki w tym obszarze rok do roku są spodziewane niższe.

W segmencie wytwarzanie – mówił wiceprezes - po słabych wynikach z ub. roku Tauron spodziewa się wzrostu. „Spodziewamy się, że EBITDA będzie dodatnia, czyli to nie tylko będzie wzrost, ale to będzie wzrost który będzie oznaczał dodatnią EBITDA” – uściślił.

„Z pozytywnych czynników spodziewamy się tu stabilnej pracy bloku w Nowym Jaworznie (910MW) i jednocześnie zakładamy że suma kontraktów złączona z zawartych w latach ubiegłych, w roku poprzednim i bieżącym da efekt pozytywny jeżeli chodzi o marżę pierwszego stopnia. (…) Natomiast na segment nadal będą oddziaływać wyższe ceny węgla z zeszłego roku i rosnące koszty stałe” – zastrzegł Surma.

W segmencie sprzedaży Tauron spodziewa się stabilnego wyniku rdr, choć jego wyniki są również regulowane odpisami na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, a pewne ryzyko niesie kwestia wolumenu sprzedanej energii - związana z sytuacją makroekonomiczną w kraju.

W zakresie zadłużenia Tauron będzie dbał o dotrzymanie wszystkich konwenantów bankowych; celem będzie utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

Wiceprezes Tauronu ds. finansowych podał, że w grudniu ub. roku odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniósł 18 mln zł (dane o odpisie za I kw. br. podane zostaną wraz z raportem kwartalnym).

PAP/kp