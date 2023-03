Prezes Agory chce sprywatyzować TVP

W naszej kulturze politycznej nie ma miejsca na silne, niezależne media publiczne - stwierdził w jednym z najnowszych wywiadów Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora

Jego zdaniem istnieje problem dotyczący niezależności mediów. Prezes Agory w tem sposób odniósł się między innymi do Telewizji Polskiej.

Hojka idzie dalej i uważa, że publiczne media należy sprywatyzować.

Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że to jest zbyt silna pokusa. Krótko mówiąc, że w naszej kulturze politycznej nie ma miejsca na silne, niezależne media publiczne. Ja uważam, że należałoby je sprywatyzować i że to jest najlepsza odpowiedź na to, żeby zapewnić im prawdziwą niezależność w przyszłości - dodaje.