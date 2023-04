Solidarna Polska: Tusk chce oddać polskie lasy Berlinowi i Brukseli

Kłamstwa Donalda „fake news” Tuska na temat Lasów Państwowych, to dowód na to, że realizuje on plan Berlina i Brukseli przejęcia kontroli nad polskimi lasami - mówili na wtorkowej konferencji prasowej politycy Solidarnej Polski.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej politycy Solidarnej Polski odnieśli się do wtorkowych słów lidera PO Donalda Tuska na temat lasów. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przekonywał, że „Tusk kłamał w sprawie lasu i leśnictwa”. „Nie ma naszej zgody, aby używać kłamstw do ataków politycznych” - oświadczył.

Tusk mówił, że lasy są coraz gorszej jakości, tymczasem jest przyrost areałów, jest więcej lasów, lasy są lepszej jakości, o tym świadczą opracowania specjalistów” - mówił Woś. Zwracał uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat przybyło np. drzew ponadstuletnich, a w leśnictwie „w każdej kategorii jest poprawa, bo Lasy Państwowe są dobrze zarządzane przez profesjonalistów, ludzi, którzy kochają przyrodę”. „Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec haniebnych ataków, które pan Tusk realizuje w kierunku Lasów Państwowych” - podkreślił. Będziemy bronić leśników i kłamstwa Tuska trzeba prostować” - przekonywał Woś. Donald fake news Tusk znowu wyszedł i znowu uderza kłamstwami w polskich leśników” - mówił poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska).

Zdaniem Kowalskiego, Tusk „chciałby zastąpić polskiego orła z munduru polskiego leśnika z Lasów Państwowych takim niemieckim czarnym orłem z czerwonym dziobem z Bundesforst, podmiotu który zarządza niemieckimi lasami”. „Na to absolutnie nie pozwolimy” - podkreślił.

Przekonywał, że jeszcze dekadę temu Tusk chciał zmieniać konstytucję tak, aby możliwa była prywatyzacja lasów i „wyprzedawanie majątku narodowego”.

Musimy bronić polskich lasów, bo taki głos jak dziś, głos Donalda Tuska, jest dowodem na to, że jest plan. Plan Brukseli, Berlina i Donalda Tuska, aby przejąć kontrolę nad jedną trzecią terytorium Polski” - mówił Kowalski. „Tę kontrolę miałaby sprawować Bruksela poprzez swoje agendy i Polacy straciliby możliwość wchodzenia do lasu i spędzania tam wolnego czasu” - dodał.

Według Kowalskiego, „kłamstwa Tuska” są dowodem, że dostał on zadanie, aby znowu zostać premierem i umożliwić przejęcie kontroli nad polskimi lasami. „Na to nie pozwolimy” - powiedział poseł PiS-SP.

Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski przekonywał, że drewno z lasów jest eksportowane tylko w ramach UE, a cięcie lasów na potęgę - o którym mówił Tusk, to „także jest fake news”. Dodał, że to administracja Donalda Tuska, gdy był premierem zatwierdzała plany, które do dzisiaj są realizowane w nadleśnictwach. „Nie ma zgody na to, aby kłamać na temat leśników i ich działalności” - podkreślił rzecznik.

Lider PO mówił we wtorek na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w Toruniu, że „aż zatyka mu dech w piersiach”, kiedy widzi lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę i jego „kamratów z Solidarnej Polski”, który „okupują” Polskie Lasy, mówiąc jednocześnie, że rozpoczynają akcję obrony Polskich Lasów przed Unią Europejską. Jak dodał, są to „goście, którzy doprowadzili do największej wycinki drzew w historii Polski”. Podkreślił, że w czasie ich zarządzania lasami „Polska stała się jednym z największych eksporterów drewna do Chin”. „Oni naprawdę wycinają polskie lasy i wywożą je do Chin, równocześnie wskazując na bandycko wysokie ceny drewna tu w Polsce u producentów polskich mebli” - oświadczył Tusk.

Zauważył, że musimy w Polsce płacić „horrendalne ceny” za polskie drewno „ponieważ Ziobro i jego szajka zdecydowali się na - w jakimś sensie gangsterski - ale i genialny numer, tzn., ubrać się w szaty obrońcy polskich lasów i zarabiać na tym niewiarygodne wprost pieniądze, narażając nas na stratę lasu, upadek firm krajowych”. „To jest numer stulecia” - podkreślił lider Platformy.

