Premier: Ukraina musi wygrać wojnę, aby Europa była bezpieczna

Aby Europa była bezpieczna, musimy zapewnić, by Ukraina wygrała wojnę, a Rosja ją przegrała; Mołdawia pomaga w inicjatywach, które zmierzają do ustabilizowania sytuacji w regionie - powiedział w czwartek w Kiszyniowie premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu przebywa w czwartek z wizytą w Mołdawii, gdzie spotkał się z premierem Dorinem Receanem. Na wspólnej konferencji prasowej z szefem mołdawskiego rządu polski premier wskazywał, że historia Polski i Mołdawii „splatała się” wiele razy, co skłania do tego, by oba państwa jak najbliżej ze sobą współpracowały „przy zagrożeniach, które pojawiły się wokół nas.

Dziś, w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę, (…) spotykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami - wskazywał.

Jak zaznaczył, Polska i Mołdawia starają się dostarczać pomoc dla walczącej Ukrainy. „Doskonale rozumiemy zagrożenie wojną hybrydową ze strony Rosji, szantaż gazowy, energetyczny, atak energetyczny, ruska inflacja, która jest widoczna zarówno w Mołdawii i w Polsce, to wyzwania, z którymi się mierzymy” - wyliczał, dodając, że wspólnym wyzwaniem jest też rosyjska propaganda - aktywna i w Polsce, i w Mołdawii.

Oba nasze kraje żyją w cieniu wojny, już od ponad roku mierzymy się z konsekwencjami wojny i oba nasze narody udzielają również wsparcia dla uchodźców z sąsiedniej Ukrainy. Ale nad Mołdawią dodatkowo ciąży cień rosyjskiego zagrożenia i rosyjskiego garnizonu obecnego w Naddniestrzu. To wyzwanie, z którym Mołdawia musi się dodatkowo mierzyć. Moskwa straszy rząd w Kiszyniowie regularnie na najróżniejsze sposoby - mówił Morawiecki.

Tym bardziej - jak mówił - należy docenić wysiłek premiera Receana i prezydent Mołdawii Mai Sandu i wszystkich w tym kraju, którzy „starają się w pokojowy sposób ułożyć życie ze swoimi sąsiadami i stać się częścią europejskiej rodziny narodów, w sposób zinstytucjonalizowany również, czyli częścią UE”.

Aby Europa była bezpieczna musimy zapewnić, by Ukraina wygrała wojnę, by Rosją ją przegrała. Mołdawia pomaga tu wszystkim krajom kochającym pokój w inicjatywach, które zmierzają do ustabilizowania sytuacji w tej części świata, ustabilizowania sytuacji w regionie - podkreślił.

Czytaj też: NBP i Narodowy Bank Ukrainy przedłużają współpracę

PAP/KG