W Wielki Piątek ścisły post: czyli jaki? Mięsa i tak jemy coraz mniej

Powstrzymywanie się od spożywania mięsa w piątki (nie tylko Wielkiego Postu) ma swoje źródło religijne. Najbardziej restrykcyjnie zasady obowiązują chrześcijan w Wielki Piątek.

Jednak niejedzenia mięsa to też światowy trend. I cały czas rosnący nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jak bardzo zmieniają się zwyczaje żywieniowe?

Mięsa jemy coraz mniej. Przewiduje się, że spożycie mięsa w UE na mieszkańca spadnie z 68 kg w 2022 r. do 67,5 kg na osobę w 2025 r. Zmniejszeniu ulegnie też eksport mięsa i drobiu z krajów UE, głównie ze względu na coraz mniejszy popyt z krajów azjatyckich.

Zobacz jak zmieniły się nasze zwyczaje zakupowe w porównaniu do czasów PO.

Subiektywnie o finansach / autor: Subiektywnie o finansach/dane:GUS

Zmiana zwyczajów żywieniowych może mieć też związek z wartością inflacji. Wczoraj na konferencji prasowej prezes NBP poinformował odniósł się do nowego koszyka inflacyjnego GUS, który podwyższy nieznacznie CPI na koniec roku – poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

Projekcja (inflacji – PAP) dopiero co była, ale mamy różne nowe informacje i dane, koszyk się zmienił, którym GUS mierzy inflację, co nam trochę podwyższy inflację na koniec 2023 r. (…) Te 6–7 proc. (inflacja na koniec 2023 r. – PAP) korygowałem (…), dlatego, że jest koszyk inny. Procesy realne rzeczywiście w tym kierunku idą i gdyby koszyk był nie zmieniony, to by tak było. Ponieważ koszyk jest zmieniony, to o mniej więcej 1 p.p. trzeba podwyższyć” – powiedział Glapiński.

„W lutym minęliśmy szczyt inflacji” – dodał.

Prezes NBP zwrócił uwagę, że „zawsze jak GUS zmienia te koszyki, to statystyki się zmieniają”. „Też budzi to mój niepokój. Nie jest to dobry moment, może, żeby zmieniać te koszyki (…) - akurat w tym momencie przegięcia z inflacji uporczywej, wysokiej w trend spadkowy inflacji” - powiedział.

Zastrzegł jednak: „Nie wtrącam się, nie komentuję działań innych instytucji centralnych”.

Czytaj także: Wielkanoc na świecie - tradycje, które zaskakują

PAP/NBP/inne źródla, gr