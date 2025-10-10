Polscy drobiarze stracili kolejny rynek zbytu

Bośnia i Hercegowina ogłosiła zakaz importu polskiego mięsa drobiowego oraz wybranych produktów drobiarskich, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk grypy ptaków.

Restrykcje obejmują m.in. żywy drób, pisklęta jednodniowe, jaja wylęgowe i konsumpcyjne oraz świeże i mrożone mięso drobiowe. Zakaz nie dotyczy produktów, które zostały poddane obróbce termicznej eliminującej ryzyko przeniesienia się wirusa, jak konserwy czy pasteryzowane i suszone wyroby jajeczne.

Decyzja władz Bośni jest konsekwencją zdiagnozowania czterech nowych ognisk ptasiej grypy w woj. warmińsko-mazurskim. To kolejne ograniczenie eksportowe dla polskiego sektora drobiarskiego, który w ostatnich miesiącach mierzy się z rosnącą liczbą restrykcji sanitarnych na rynkach zagranicznych, a także ze spadkiem opłacalności produkcji. Od początku roku potwierdzono w Polsce 89 ognisk grypy ptaków – najbardziej ucierpiały fermy w północno-zachodnim Mazowszu oraz w południowej i centralnej Wielkopolsce.

Źródło: Informacje Agro (TV wPolsce24)

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wojna na rynku walutowym. Światowy kryzys tylko o krok!

Koniec z bezmięsnymi „stekami” i „kiełbasą” wege

Rynek złota jest zmienny, ale nie tak jak srebro

»»Jan Krzysztof Ardanowski: Czy przez Mercosur nie będziemy mieli co jeść? - oglądaj w telewizji wPolsce24