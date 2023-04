Czego Polacy nie wiedzą o Wielkim Piątku? Google wyjaśnia

Co można jeść w trakcie ścisłego postu? Czy można pić kawę? Oto czego Polacy chcą się dowiedzieć o Wielkim Piątku

Dziś jest Wielki Piątek – dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jeden z dwóch dni, w trakcie których wierni Kościoła katolickiego powinni zachować post ścisły. Jest dużo rzeczy, których Polacy nie wiedzą na temat tego dnia i pomagają sobie przy tym przez Google.

Zapytania zyskujące popularność

Co nie może dziwić, w Wielki Piątek najczęściej Polacy wyszykują hasło - co można jeść? To wynika ze ścisłego postu.

Na Google pojawia się przede wszystkim informacja za portalem msze.info, że „współczesne prawo o wstrzemięźliwości od potraw mięsnych zakazuje spożywania mięsa oraz wywarów z mięsa. Można jednak jeść inne produkty odzwierzęce - jaja, nabiał, a nawet tłuszcz zwierzęcy. Zgodnie z chrześcijańską tradycją dozwolone jest także spożywanie ryb”. Dowiadujemy się również, iż należy ograniczyć się do trzech posiłków w ciągu dnia, w tym jednego do syta. To ograniczenie dotyczy osób od 18 do 60 roku życia.

Podpowiadamy od razu, że lekarstwa i napoje – takie jak np. kawa, herbata, woda czy mleko nie łamią postu ścisłego. Bo takie zapytania w google również są.

Kogo obowiązuje post w Wielki Piątek? To także kwestia wśród najcześciej wyszukiwanych haseł.

„Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku obowiązuje od 14 r.ż. do końca życia. Osoby chore są z tego obowiązku zwolnione. Wyjątek stanowią również osoby, które nie mają wpływu na rodzaj otrzymywanego pokarmu” - czytamy w serwisie zycieseniora.com. Dalej mamy wyjaśnienia, że post osób po 60. roku życia nie obowiązuje, nie muszą się trzymać jego wytycznych także osoby niepełnoletnie.

Co jeszcze wyszukujemy?

Z kwestii codziennego życia w Wielki piątek pojawia się również wiele zapytań o funkcjonowanie sklepów, czy kartki z życzeniami. Ale są też o wątki tradycyjne, jak droga krzyżowa.

