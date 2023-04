Rosjanie uszkodzili słowackie MIG-i dla Ukrainy

Ministerstwo Obrony Słowacji twierdzi, że rosyjscy technicy, którzy jeszcze w 2022 r. byli obecni w bazie lotniczej Sliač, celowo uszkodzili słowackie myśliwce MiG-29. W maszynach wykryto usterki pojawiające się jedynie w częściach, do których dostęp mieli wysłannicy z Kremla. Samoloty przekazano w sierpniu 2022 r. na Ukrainę – informuje portal tvp.info.

Ukraińcy przyjechali na Słowację tydzień przed ich wysyłką, przywieźli części zamienne i dokonali przeglądu samolotów – wyjaśnia minister obrony Jaroslav Naď, cytowany przez portal Euractiv. Szef słowackiego MON sugeruje, że znalezione wówczas usterki mogły być celowo spowodowane przez rosyjskich techników.

Do 2022 r. w bazie lotniczej Sliač na Słowacji przebywali rosyjscy technicy. Ponieważ błędy znaleziono w miejscach, do których dostęp mieli tylko Rosjanie, słowacki MON „utracił do nich zaufanie”.

Przejęliśmy od nich silnik, który miał wytrzymać 350 godzin, a przeleciał tylko 70 godzin – mówi były najwyższy rangą pilot, generał porucznik Ľubomír Svoboda i sugeruje, że Rosjanie mogli celowo uszkodzić myśliwce.

Przekazanie maszyn na Ukrainę wywołało ostrą reakcję rosyjskiej ambasady w Bratysławie, która określiła to jako „eskalację konfliktu” i zapowiedziała „pociągnięcie do odpowiedzialności” inicjatorów współpracy z Kijowem – podaje tvp.info.

tvp.info/euractiv.pl/RO