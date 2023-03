Te państwa przekażą Ukrainie myśliwce MiG-29

Mamy już jasne deklaracje, które państwa przekażą myśliwce Mig-29 Ukrainie, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach te decyzje ogłoszą, powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

W ubiegłą środę Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN zadeklarował gotowość do wsparcia militarnego Ukrainy.

Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty, i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć

Premier Mateusz Morawiecki doprecyzował we wtorek, że myśliwce MiG-29 zostaną przekazane Ukrainie w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni.

Rzecznik rządu Piotr Muller na wtorkowej konferencji został dopytany o to, kto poza Polską przekaże myśliwce Ukrainie.

Mogę tylko potwierdzić, że te decyzje są podejmowane w gronie kilku państw, natomiast siłą rzeczy nie jest moją rolą, aby w imieniu tych państw to komunikować. Mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach tego typu decyzję ogłoszą